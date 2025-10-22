מטוס של חברת "דלתא איירליינס" ( צילום: shutterstock )

שתי ענקיות אמריקאיות צפויות להתמודד ראש בראש בבית משפט בג'ורג'יה, בתביעה דרמטית, שבה ענקית התעופה דלתא איירליינס האשימה את חברת המלונות 'מריוט אינטרנשיונל' בהפרה מכוונת וחיקוי של שמה והלוגו שלה כדי להרחיב את המותג דלתא מלונות.

הסכסוך המשפטי למעשה מתנהל בשקט כבר יותר מחמש שנים, אך כעת שני הצדדים ייפגשו בקרוב בבית המשפט, כאשר דלתא איירליינס דורשת מיליוני דולרים כפיצויים ונזקים ממריוט. על פי הדיווח בבלוג התעופה PYOK, הסכסוך החל בשנת 2015, כאשר מריוט רכשה את מותג המלונות דלתא הקנדי בעסקה של 134 מיליון דולר. באותה תקופה, דלתא מלונות הייתה רשת המלונות הגדולה ביותר בקנדה, אך למריוט היו תוכניות גדולות בהרבה עבור המותג החדש שלה. לטענת דלתא, במקום להפעיל רק את מלונות דלתא בקנדה, מריוט החליטה להרחיב את המותג "באופן אגרסיבי" לארצות הברית ומחוצה לה.

סמל ראשי המלונות מימין, וחברת התעופה משמאל ( צילומי מסך מתוך אתרי החברות )

דלתא איירליינס טוענת שלמריוט הייתה תוכנית מחושבת לבנות את המותג של דלתא מלונות על ידי פגיעה וניצול המוניטין של המותג שלה.

לדוגמה, חברת התעופה אומרת שזמן קצר לאחר הרכישה, מריוט ויתרה על הלוגו הישן של מלונות דלתא לטובת לוגו פשוט בצבע כחול כהה שחיקה את הלוגו של דלתא איירליינס.

הקשר לכאורה עם חברת התעופה לא נעצר שם. על פי דלתא איירליינס, רשת המלונות החלה לאחר מכן למקם את המותג דלתא מלונות שלה במספר מוקדי שדה תעופה ולכוון את השיווק שלה לציבור הטסים - בתכסיס מכוון, שעל פי הנטען בתביעה מטרתו "לזרוע בלבול".

התביעה טוענת כי לקוחות אמיתיים הונעו להאמין שדלתא מלונות נמצאת בבעלות, קשורה או בחסות חברת התעופה. במקרים מסוימים, לקוחות חשבו שהם עשויים לצבור נקודות 'נוסע מתמיד' של דלתא על ידי שהייה בנכס של דלתא מלונות, בעוד שחברת התעופה טוענת שאף פנה אליה מנכ"ל של חברה בשווי מיליוני דולרים המבקשת שותפות עם רשת המלונות.

עוד נטען, כי מריוט רשמה את השימוש הבלעדי שלה במותג דלתא במספר מקומות והתנגדה למספר בקשות לרישום סימן מסחרי של חברת התעופה.

דלתא איירליינס הגישה במקור את תביעתה נגד מריוט במרץ 2020, כך שהסכסוך המשפטי חמק מתחת לרדאר במשך זמן רב כאשר העולם התמקד במגפת הקורונה. כעת, הצדדים מתכוננים להגיע למשפט.