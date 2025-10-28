כיכר השבת
שירות חדש

"דרכון חורף" המוזל מגיע לעמדות השירות העצמי - זה התאריך שזה יקרה 

החל מעוד שלושה ימים יוכלו אזרחים ליהנות מהנחה משמעותית בעלות הנפקת הדרכון, בתשלום באתר או בעמדות השירות העצמי ברחבי הארץ - עד סוף אפריל 2026 | המימוש של ההנחה יתאפשר עד סוף חודש אפריל בתנאי שהתשלום בוצע עד תום חודש פברואר (תעופה)

(צילום: Nati Shohat/Flash90)

רשות האוכלוסין וההגירה משיקה את תעריף "דרכון החורף" לשנת 2025-2026, ומרחיבה את השירות כך שניתן יהיה ליהנות מהתעריף המוזל גם בעמדות השירות העצמי הפועלות ברחבי הארץ.

על פי הודעת רשות האוכלוסין וההגירה, החל מ-1 בנובמבר 2025 ועד סוף פברואר 2026, ניתן יהיה לשלם את תעריף הדרכון המוזל באתר משרד הפנים.

במשרד הפנים מדגישים כי תעריף החורף תקף רק למי שמשלם באתר או בעמדות השירות העצמי החל מה-1 בנובמבר, כאשר המימוש בפועל של ההנחה יתאפשר עד סוף אפריל 2026, בתנאי שהתשלום בוצע עד תום חודש פברואר.

במשרד הפנים קוראים לציבור לנצל את ההנחה ולבצע את הנפקת הדרכונים במהלך החורף, בטרם שיבואו עומסי האביב והקיץ, ומאחלים לכלל האזרחים חורף טוב ובטוח.

