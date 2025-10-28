( צילום: Nati Shohat/Flash90 )

רשות האוכלוסין וההגירה משיקה את תעריף "דרכון החורף" לשנת 2025-2026, ומרחיבה את השירות כך שניתן יהיה ליהנות מהתעריף המוזל גם בעמדות השירות העצמי הפועלות ברחבי הארץ.