אנשי האבטחה נדהמו: כך הצליח הנוסע האלים לפצוע נערים בטיסה

טיסה שגרתית של חברת התעופה לופטהנזה שהייתה בדרכה משיקגו לפרנקפורט, ביצעה נחיתת חירום חריגה בבוסטון בסוף השבוע האחרון, בעקבות תקיפה אלימה שהתרחשה על סיפון מטוס הבואינג 747-8.

על פי כתב האישום, אחד מנוסעי הטיסה, פרניט קומאר אוסיריפלי, אזרח הודי בן 28, דקר שני קטינים באמצעות... מזלג (!) וניסה לתקוף נוסעים אחרים. בכתב האישום נטען כי הוא דקר נער אחד ליד עצם הבריח השמאלית ופצע נער אחר בצוואר ובחלק האחורי של הראש.

אנשי צוות המטוס ניסו להשתלט על החשוד, שבתגובה ביצע תנועת ירי באמצעות אצבעותיו לעבר פיו, ואף סטר לנוסעת סמוכה וניסה לתקוף גם את אחד הדיילים, מה שהוביל להחלטה להנחית את המטוס בבוסטון, שם עלו עליו שוטרים ועצרו אותו. הנערים קיבלו טיפול רפואי בבוסטון ושוחררו.

אוסיריפאלי מואשם בעבירה אחת של תקיפה בנשק מסוכן בכוונה לגרום נזק גופני בזמן נסיעה במטוס, עבירה שדינה עד עשר שנות מאסר, שלוש שנות שחרור על תנאי וקנס של עד 250,000 דולר.

הרשויות אמרו כי אוסיריפאלי נכנס לארצות הברית עם ויזת סטודנט, ולמד לתואר שני בלימודי מקרא. רשויות ההגירה עשויות לבקש את גירושו אם יורשע ויסיים את עונשו.