כיכר השבת
המטוס הוסט מהמסלול

אנשי האבטחה נדהמו: כך הצליח הנוסע האלים לפצוע נערים בטיסה

טיסה שגרתית של חברת התעופה לופטהנזה הפכה לזירת מלחמה לאחר שאזרח הודי בן 28 דקר שני נוסעים בני 17 באמצעות מזלג | בהמשך סטר לנוסעת נוספת וניסה לתקוף גם את צוות המטוס | המטוס הופנה לנחיתת חירום בבוסטון, שם נעצר והואשם בבית המשפט הפדרלי בתקיפה באמצעות נשק מסוכן (תעופה)

מטוס לופטהנזה (צילום: שאטרסטוק)

טיסה שגרתית של חברת התעופה לופטהנזה שהייתה בדרכה משיקגו לפרנקפורט, ביצעה נחיתת חירום חריגה בבוסטון בסוף השבוע האחרון, בעקבות תקיפה אלימה שהתרחשה על סיפון מטוס הבואינג 747-8.

על פי כתב האישום, אחד מנוסעי הטיסה, פרניט קומאר אוסיריפלי, אזרח הודי בן 28, דקר שני קטינים באמצעות... מזלג (!) וניסה לתקוף נוסעים אחרים. בכתב האישום נטען כי הוא דקר נער אחד ליד עצם הבריח השמאלית ופצע נער אחר בצוואר ובחלק האחורי של הראש.

אנשי צוות המטוס ניסו להשתלט על החשוד, שבתגובה ביצע תנועת ירי באמצעות אצבעותיו לעבר פיו, ואף סטר לנוסעת סמוכה וניסה לתקוף גם את אחד הדיילים, מה שהוביל להחלטה להנחית את המטוס בבוסטון, שם עלו עליו שוטרים ועצרו אותו. הנערים קיבלו טיפול רפואי בבוסטון ושוחררו.

אוסיריפאלי מואשם בעבירה אחת של תקיפה בנשק מסוכן בכוונה לגרום נזק גופני בזמן נסיעה במטוס, עבירה שדינה עד עשר שנות מאסר, שלוש שנות שחרור על תנאי וקנס של עד 250,000 דולר.

הרשויות אמרו כי אוסיריפאלי נכנס לארצות הברית עם ויזת סטודנט, ולמד לתואר שני בלימודי מקרא. רשויות ההגירה עשויות לבקש את גירושו אם יורשע ויסיים את עונשו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתעופה:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר