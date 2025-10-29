במטרה למשוך גם נוסעים עסקיים קטנים שמעוניינים במעט נוחות נוספת מבלי לשלם מחירים גבוהים של מחלקת עסקים מסורתית, חברת הלואו־קוסט ההונגרית וויז אייר הודיעה אמש כי תחל בדצמבר הקרוב בפיילוט חדש במספר יעדים באירופה, שבו תציע מקומות משודרגים עם מרווח רגליים גדול יותר ומושב אמצעי חסום.

במסגרת הפיילוט, שנקרא "Wizz Class", תוצע ללקוחות מחלקת עסקים בגרסת הלואו-קוסט, שתופרד משאר הנוסעים. ככל הנראה מדובר בשורה אחת או שתיים בלבד בשלב ראשון במטוסים, כלומר ארבעה עד שמונה מושבים, שיופעלו בתצורת European Business, כלומר מושבי מחלקת תיירים עם מושב אמצע (B/E) מופרד.

בחברה מדגישים כי בשונה ממחלקות עסקים אחרות בטיסות קצרות טווח באירופה, לא מדובר במוצר מלא הכולל ארוחות, טרקלינים או שירותים נוספים, אלא במוצר “מושב בלבד” שמעניק חוויית טיסה מעט רגועה ומרווחת יותר.

עוד מתכננת החברה להעניק לנוסעי המחלקה החדשה הטבות נוספות, כדוגמת עלייה מוקדמת למטוס וירידה מוקדמת ממנו, ואולי אפילו כניסה לטרקלינים ברחבי אירופה.

אנשי האבטחה נדהמו: כך הצליח הנוסע האלים לפצוע נערים בטיסה איציק אברהם | 28.10.25

לעת עתה מדובר בתהליך בו מתחילה החברה בניסוי במספר קווים, כרגע לא מישראל ואליה, בין היתר בטיסות לרומא, לונדון, בוקרשט ובודפשט.

לדברי מייקל דלהאנט, סמנכ”ל המסחר והתפעול של החברה, הרעיון נולד בעקבות בקשות חוזרות מנוסעים היושבים בשורה הראשונה. “הרבה מהנוסעים הללו ביקשו מאיתנו להציע אפשרות לשמור את המושב האמצעי פנוי כדי לזכות במרחב נוסף ולצאת במהירות מהמטוס,” הסביר דלהאנט באירוע עיתונות שנערך בלונדון.

במהלך האירוע הכריזה החברה גם על סבב שלישי לתוכנית החברות Unlimited Flight, המעניקה למנויים אפשרות לטוס ללא הגבלה במשך שנה שלמה. המנוי, שעולה 499 יורו, מאפשר הזמנת טיסות חופשית בכל רשת היעדים של וויז אייר, בתוספת עמלה סמלית של 9.99 יורו לכל הזמנה.

החברה מסרה כי 10,000 מנויים יועמדו למכירה ב־34 מדינות ברחבי העולם, וכי מנויי הגל הקודם טסו בממוצע תשע פעמים בשנה. במסגרת התוכנית ניתן להוסיף תשלום נוסף על מזוודות ובידוק מהיר.