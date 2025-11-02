כיכר השבת
הנוסעים נדהמו: זו הסיבה שנאלצו לרדת מהמטוס - רגע לפני שהמטוס המריא

נוסעי טיסת יונייטד איירליינס נאלצו להמתין שעות בשדה לאחר עימות חריג בין שני אנשי צוות | לפי דיווח פנימי של החברה, הסיבה לעיכוב הוגדרה כ"חוסר זמינות" בצוות בשל מחלוקת בין שני דיילים (תעופה)

טיסה | אילוסטרציה (צילום: shutterstock)

נוסעים בטיסה שגרתית של יונייטד איירליינס מדה מוין לשיקגו או'הייר התמודדו עם עיכוב מתסכל של ארבע שעות לאחר ששני דיילים רבו במטוס לפני ההמראה.

על פי הדיווחים, המצב 'התחמם' עד כדי כך שחברי צוות הנהלת שדה התעופה של יונייטד נאלצו להוריד את הנוסעים ממטוס האיירבוס A320, להוציא את כל צוות האוויר מהמטוס ולאחר מכן למצוא צוות חלופי שיעבוד בטיסה.

האירוע התרחש ביום שני, 27 באוקטובר 2025, בטיסה שהייתה אמורה להמריא בשעה 11:26 בבוקר במטוס Airbus A320. לאחר חילופי דברים בין שני הדיילים, מנהל הצוות האווירי נקרא למקום והורה להוריד את כל הצוות מהמטוס.

הנוסעים הורדו מהמטוס גם הם זמן קצר לאחר מכן בשעה 12:08 - כארבעים דקות אחרי מועד ההמראה המקורי - ורק בשעה 15:24 נמצא צוות חלופי והטיסה המריאה באיחור של כמעט ארבע שעות.

לפי דיווח פנימי של החברה, הסיבה לעיכוב הוגדרה כ"חוסר זמינות" בצוות בשל מחלוקת בין שני דיילים.

