"הופתע מהתנהגות הדיילת"

משעשע: נוסע תובע את חברת התעופה על שגרמה נזק לחתול שלו - וכך זה קרה

אם נדמה לכם ששמעתם על כל סיפורי התביעות הביזאריות והמשעשעות - על זה טרם שמעתם | נוסע תובע את חברת התעופה לופטהנזה על נזק לחתול המחמד שלו | לדבריו, הוא "הופתע" כל כך מהתנהגות הדיילת עד שהוא לחץ בטעות את מנשא חיות המחמד, ובכך פצע את החתול (תעופה)

חתול, אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

נוסע תובע את חברת התעופה הגרמנית לופטהנזה על נזק לחתול המחמד שלו, בסך 2,000 דולר, לאחר שדיילת לכאורה צעקה עליו על שניסה להוציא את החתול מהמנשא שלו במהלך הטיסה.

הנוסע אומר שהוא "הופתע" כל כך מהתנהגות הדיילת עד שהוא לחץ בטעות את מנשא חיות המחמד, ובכך פצע את חתולו. הנוסע דורש כעת מחברת לופטהנזה לשלם פיצויים בגין התקרית.

התקרית התרחשה ב-5 באוקטובר במהלך טיסת לופטהנזה מוורשה בפולין למינכן, למרות זאת הנוסע מאמין שלבית משפט אמריקאי יש סמכות שיפוטית לדון בתביעתו מכיוון שהטיסה הייתה חלק ממסלול המשך לסן פרנסיסקו.

על פי התלונה, הדיילת הזהירה את הנוסע בשלושה מקרים נפרדים לא לפתוח את תא חיית המחמד ולשמור אותו מתחת למושבו, אך הנוסע רצה להרגיע את חיית המחמד שלו שהיה במצוקה.

לאחר שלא נענה לאזהרותיה החוזרות ונשנות של הדיילת, התביעה טוענת כי הדיילת תפסה את הנוסע בכתף ​​ואיים להסיט את המטוס אם לא יציית להוראותיה. בשלב זה הנוסע המופתע לחץ בחוזקה על המנשא ופגע בחתול שלו.

