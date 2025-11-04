סערה פרצה בחברת התעופה בריסל איירליינס, לאחר שפוטרו לאחרונה שלוש דיילות בכירות משום שסירבו לצאת לטיסה בגלל חשש מפשפשים. חברת התעופה, שהיא חלק מקבוצת לופטהנזה הגרמנית, עומדת כעת בפני איום של שביתה, כאשר שני איגודי עובדים רבי עוצמה דורשים מהחברה להחזיר את אנשי הצוות לעבודה או להתמודד עם שביתה המונית.

האירוע התרחש ב-16 באוקטובר, לאחר שעובדי ניקיון הבחינו בסימנים של פשפשים על סיפון מטוס A330-300, שהיה אמור לטוס מבריסל, בלגיה, לאקרה, גאנה. בחברה ערכו בדיקה נוספת שבסופה נקבע שהמטוס נקי וניתן להמריא ללא חשש.

למרות האישור, שלוש מתוך חמש הדיילות לא הסכימו לעלות למטוס והכריזו על עצמן כ"לא כשירות לטיסה" - מדיניות תעופה המאפשרת לצוות לפרוש נקודתית מתפקיד עקב חוסר יכולת פיזית או פסיכולוגית לבצע את עבודתם.

על פי תקנות התעופה האירופיות, צוותי תא הנוסעים מחויבים מבחינה חוקית לא לעבוד אם הם רואים את עצמם כלא כשירים. זה יכול לנבוע ממחלה גופנית, עייפות, תשישות או מצב בריאותי נפשי, כולל בעיות כמו חרדה, אשר עלולות לפגוע ביכולתם לבצע משימות קריטיות לבטיחות.

האירוע הזה לא היה מקובל על אנשי חברת התעופה, שלפי הדיווחים פיטרו אותן בגין "התנהגות בלתי הולמת חמורה". העובדות הואשמו ב"הפרה בוטה של ​​הנהלים" ובגרימת נזק כלכלי ותפעולי לחברת התעופה. הדיילות כאמור היו ותיקות, בעלות 20, 27 ו-30 שנות שירות בהתאמה.

דובר מטעם חברת התעופה אישר כי שלושת חברי צוות הנוסעים פוטרו, ואמר בהצהרה: "פיטרנו את חברי צוות הנוסעים בגין התנהגות בלתי הולמת חמורה, וההחלטה התקבלה לאחר שיקול דעת מקצועי".

על המקרה המדובר אמר כי "לאחר בדיקה יסודית נוספת, קיבלנו אישור שמדובר באזעקת שווא, והמטוס יכול לחזור לשירות ולהמריא", וכי "צוות הניקיון שלנו מאומן להיות ערני במצבים מסוג זה".