ומי החברה המובילה? חודש החגים העמוס: זה היה היעד הנחשק ביותר על הישראלים | כל הפרטים ברקע סיום המלחמה וחזרת חברות התעופה הזרות, תנועת הנוסעים בנתב"ג ממשיכה לעלות בקצב מרשים | בחודש אוקטובר האחרון, עברו יותר מ-1.8 מיליון נוסעים, מדובר בעלייה של כ 65% בהשוואה לשנה שעברה | מה היה היעד הפופולארי על הישראלים ומי חברת התעופה המובילה? | כל הפרטים (תעופה)

אא איציק אברהם כיכר השבת | 16:43