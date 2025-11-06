ברקע סיום המלחמה הארוכה שגרמה למשבר חמור בענף התעופה בישראל, התנועה האווירית לישראל וממנה ממשיכה להתאושש בקצב מרשים, כאשר חודש אוקטובר 2025 נרשם כאחד מהחודשים העמוסים ביותר השנה בנמל התעופה בן-גוריון, עם יותר מ-1.8 מיליון נוסעים שעברו בנתב"ג בטיסות. מדובר בעלייה של כ 65% בהשוואה לחודש אוקטובר בשנה שעברה.
היעדים הפופולאריים
מבחינת היעדים, יוון והאיים מעל כולם עם 214,754 נוסעים המהווים 11.96% מהטסים, גידול של כ-33% לעומת אוקטובר אשתקד.
ארה"ב במקום השני עם 160,043 נוסעים המהווים כ-8.90% מהטסים, גידול של כ-70.50% לעומת אוקטובר אשתקד.
איחוד האימרויות במקום השלישי עם 146,157 נוסעים, המהווים 8.14% מהטסים, גידול של 82.75% לעומת אוקטובר אשתקד.
קפריסין במקום הרביעי עם 130,824 נוסעים המהווים כ-7.30% מהטסים, גידול של כ-14.70% לעומת אוקטובר 2024.
החברות המובילות
אל על בראש החברות עם 564,026 נוסעים המהווים כ-31.4% מכלל הטסים, עלייה של כ-3% לעומת אוקטובר 2024.
ישראייר שנייה ברשימת החברות עם 205,380 נוסעים, המהווים 11.44% מהטסים, עלייה של 15.55% לעומת אוקטובר אשתקד.
חברת הלואו-קוסט ההונגרית Wizz Air מזנקת למקום השלישי עם 181,007 נוסעים המהווים כ-10% מהטסים.
ארקיע הישראלית במקום הרביעי ברשימה עם 161,518 נוסעים המהווים 9% מהוסים, זינוק של 32.46% מהטסים.
FlyDubai חמישית עם 72,134 נוסעים המהווים כ-4% מהטסים, גידול של כ-58% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
