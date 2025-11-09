כיכר השבת
14 הרוגים ו-9 נעדרים

אחרי ההתרסקות הקטלנית: חברת המשלוחים העולמית בצעד חריג

חברת המשלוחים UPS קרקעה את צי מטוסיה מסוג MD-11 - דגם המטוס שהיה מעורב בהתרסקות בקנטקי, בה נהרגו 14 בני אדם ותשעה נוספים עדיין נעדרים | מדובר בצעד חריג ובעל השלכות לענף השילוח האווירי שכן דגם MD-11 משמש זה עשרות שנים את חברות המטען הגדולות בעולם, בהן גם UPS ו-FedEx (תעופה)

זירת ההתרסקות (צילום מסך לפי סעיף 27א)

בעקבות התרסקות המטוס הקטלנית בשבוע שעבר בקנטקי, חברת השילוח הבינלאומית UPS הודיעה בסוף השבוע על קרקוע מיידי של כל מטוסי מטען מדגם McDonnell Douglas MD-11 שבבעלותה .

בהודעה הרשמית שמסרה החברה נכתב: "מתוך זהירות מרבית ומתוך מחויבות לבטיחות, קיבלנו את ההחלטה לקרקע זמנית את צי מטוסי MD-11 שלנו. מטוסים אלה מהווים כ-9 אחוזים מצי UPS Airlines, והקרקוע נכנס לתוקף באופן מיידי. החלטה זו התקבלה באופן יזום בהמלצת יצרן המטוס. אין דבר חשוב לנו יותר מבטיחות עובדינו והקהילות שבהן אנו פועלים".

ב-UPS הוסיפו כי הוכנו תוכניות חירום להבטחת המשך פעילות החברה ולשמירה על רציפות השילוחים הבינלאומיים.

מדובר בצעד חריג ובעל משמעות ניכרת לענף השילוח האווירי שכן דגם MD-11 משמש זה עשרות שנים את חברות המטען הגדולות בעולם, ובהן UPS ו-FedEx. לפי ההודעה, המטוסים יישארו מקורקעים עד להשלמת הבדיקות והנחיות חדשות מהיצרן.

מספר ההרוגים עלה ל-14 ב-7 בנובמבר, לאחר שמאמץ החילוץ חשף קורבן נוסף. בין ההרוגים: שלושת אנשי הצוות שעלו לטיסה; הקפטן ריצ׳רד וארטנברג, הקצין הראשון לי טרואיט וקפטן דנה דיימונד, קצין רזרבה בינלאומי. ״מילים אינן יכולות לבטא את העצב״, נמסר מהנהלת UPS, שהביעה תנחומים למשפחות הצוות ולבני הקהילה.

בלואיסוויל - ביתו של מתקן Worldport של UPS ומרכז תעסוקה ענק - הדגישו טייסים ואנשי צוות ותיקים את תחושת האבל המשותפת. ״רוב האנשים כאן מכירים מישהו שעובד ב-UPS״, אמר נשיא איגוד הטייסים העצמאי, וציין כי הארגון נערך הן ללוויות והן לליווי ממושך של תהליך החקירה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

