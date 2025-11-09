אחרי ההתרסקות הקטלנית: חברת המשלוחים העולמית בצעד חריג

בעקבות התרסקות המטוס הקטלנית בשבוע שעבר בקנטקי, חברת השילוח הבינלאומית UPS הודיעה בסוף השבוע על קרקוע מיידי של כל מטוסי מטען מדגם McDonnell Douglas MD-11 שבבעלותה .

בהודעה הרשמית שמסרה החברה נכתב: "מתוך זהירות מרבית ומתוך מחויבות לבטיחות, קיבלנו את ההחלטה לקרקע זמנית את צי מטוסי MD-11 שלנו. מטוסים אלה מהווים כ-9 אחוזים מצי UPS Airlines, והקרקוע נכנס לתוקף באופן מיידי. החלטה זו התקבלה באופן יזום בהמלצת יצרן המטוס. אין דבר חשוב לנו יותר מבטיחות עובדינו והקהילות שבהן אנו פועלים".

ב-UPS הוסיפו כי הוכנו תוכניות חירום להבטחת המשך פעילות החברה ולשמירה על רציפות השילוחים הבינלאומיים.

מדובר בצעד חריג ובעל משמעות ניכרת לענף השילוח האווירי שכן דגם MD-11 משמש זה עשרות שנים את חברות המטען הגדולות בעולם, ובהן UPS ו-FedEx. לפי ההודעה, המטוסים יישארו מקורקעים עד להשלמת הבדיקות והנחיות חדשות מהיצרן.

מספר ההרוגים עלה ל-14 ב-7 בנובמבר, לאחר שמאמץ החילוץ חשף קורבן נוסף. בין ההרוגים: שלושת אנשי הצוות שעלו לטיסה; הקפטן ריצ׳רד וארטנברג, הקצין הראשון לי טרואיט וקפטן דנה דיימונד, קצין רזרבה בינלאומי. ״מילים אינן יכולות לבטא את העצב״, נמסר מהנהלת UPS, שהביעה תנחומים למשפחות הצוות ולבני הקהילה.

בלואיסוויל - ביתו של מתקן Worldport של UPS ומרכז תעסוקה ענק - הדגישו טייסים ואנשי צוות ותיקים את תחושת האבל המשותפת. ״רוב האנשים כאן מכירים מישהו שעובד ב-UPS״, אמר נשיא איגוד הטייסים העצמאי, וציין כי הארגון נערך הן ללוויות והן לליווי ממושך של תהליך החקירה.