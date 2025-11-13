לא תאמינו: זו המדינה שסגרה את השמיים - בגלל מבחן באוניברסיטה

דרום קוריאה עצרה היום (חמישי) את תנועת המטוסים בגובה נמוך ברחבי המדינה למשך 35 דקות – בין השעות 13:05 ל־13:40 (שעון מקומי), במהלך מבחן הקבלה הארצי לאוניברסיטאות. בבחינה השתתפו למעלה מחצי מיליון תלמידים, והממשלה נקטה שורת צעדים כדי להבטיח תנאים אופטימליים לאורך המבחן, שנמשך שעות ארוכות.

כדי להבטיח שקט מוחלט, הופסקו המראות ונחיתות בכל שדות התעופה במדינה למשך 35 דקות, וכלי הטיס הונחו שלא לטוס בגובה נמוך מ-3,000 מטרים, כדי למנוע רעשי רקע שעלולים להפריע לנבחנים.

לפי משרד התחבורה והתשתיות הדרום קוריאני, ההחלטה השפיעה על 140 - 65 טיסות בינלאומיות ו-75 טיסות פנים - שנדחו או שונו בלוחות הזמנים. מעקבי טיסות הראו מטוסים חגים ליד שדות תעופה, כאשר משרד התחבורה הגביל מטוסים מגבהים מתחת ל-3,000 מטרים.

בנוסף, הונחו האזרחים שלא להפעיל רחפנים או כלי טיס קלים במהלך אותו פרק זמן, והנחיות בנושא פורסמו מראש בפלטפורמות דיגיטליות ברחבי המדינה. גם כוחות המשטרה נפרסו ברחבי המדינה.

בין היתר, כחלק מהצעדים שננקטו לטובת הנבחנים, השווקים והמשרדים הפיננסיים נפתחו שעה מאוחר מהרגיל כדי להבטיח שהמועמדים לבחינה יגיעו בזמן לבחינה בת תשע השעות, הנחשבת חיונית להצלחה בחברה התחרותית במיוחד.