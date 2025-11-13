כיכר השבת
חצי מיליון נבחנים

לא תאמינו: זו המדינה שסגרה את השמיים - בגלל מבחן באוניברסיטה

הרשויות בדרום קוריאה עצרו היום את תנועת המטוסים ברחבי המדינה למשך 35 דקות כדי להבטיח שקט מוחלט במהלך מבחן הקבלה הארצי לאוניברסיטאות | ההמראות והנחיתות הופסקו בכל שדות התעופה במדינה, וכלי הטיס הונחו שלא לטוס בגובה נמוך מ-3,000 מטרים, כדי למנוע רעש שעלול להפריע לנבחנים (תעופה)

מטוס של קוריאן אייר (צילום: Shutterstock)

דרום קוריאה עצרה היום (חמישי) את תנועת המטוסים בגובה נמוך ברחבי המדינה למשך 35 דקות – בין השעות 13:05 ל־13:40 (שעון מקומי), במהלך מבחן הקבלה הארצי לאוניברסיטאות. בבחינה השתתפו למעלה מחצי מיליון תלמידים, והממשלה נקטה שורת צעדים כדי להבטיח תנאים אופטימליים לאורך המבחן, שנמשך שעות ארוכות.

כדי להבטיח שקט מוחלט, הופסקו המראות ונחיתות בכל שדות התעופה במדינה למשך 35 דקות, וכלי הטיס הונחו שלא לטוס בגובה נמוך מ-3,000 מטרים, כדי למנוע רעשי רקע שעלולים להפריע לנבחנים.

לפי משרד התחבורה והתשתיות הדרום קוריאני, ההחלטה השפיעה על 140 - 65 טיסות בינלאומיות ו-75 טיסות פנים - שנדחו או שונו בלוחות הזמנים. מעקבי טיסות הראו מטוסים חגים ליד שדות תעופה, כאשר משרד התחבורה הגביל מטוסים מגבהים מתחת ל-3,000 מטרים.

בנוסף, הונחו האזרחים שלא להפעיל רחפנים או כלי טיס קלים במהלך אותו פרק זמן, והנחיות בנושא פורסמו מראש בפלטפורמות דיגיטליות ברחבי המדינה. גם כוחות המשטרה נפרסו ברחבי המדינה.

בין היתר, כחלק מהצעדים שננקטו לטובת הנבחנים, השווקים והמשרדים הפיננסיים נפתחו שעה מאוחר מהרגיל כדי להבטיח שהמועמדים לבחינה יגיעו בזמן לבחינה בת תשע השעות, הנחשבת חיונית להצלחה בחברה התחרותית במיוחד.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתעופה:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר