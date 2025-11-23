חברת התעופה נורוויג'ן איירליינס החליטה לחדש את טיסותיה לישראל לאחר הפסקה של יותר משנתיים. על פי הצהרה רשמית של החברה, הטיסות בקו קופנהגן–תל אביב יחודשו ב-1 באפריל 2026.
נורוויג'ן איירליינס הפסיקה את הקווים לישראל באוקטובר 2023. הדחיות החוזרות בהשקת הטיסות מחדש נבעו מהמשך הלחימה ושיקולי בטיחות.
כאמור, הטיסה הראשונה מקופנהגן לתל אביב תופעל ב-1 באפריל 2026. הטיסות לתל אביב יופעלו על ידי בואינג B737-800, בימים ראשון ורביעי בשעה 13:50, נחיתה בקופנהגן בשעה 17:25, מקופנהגן לתל אביב בשעה 17:10, נחיתה בתל אביב בשעה 22:35.
החזרה לישראל מגיעה במסגרת הרחבה משמעותית של מערך הטיסות של החברה, הכוללת השקת 30 קווים חדשים ברחבי צפון אירופה ואירופה, לצד הגדלת הקיבולת בקווים מבוקשים.
חידוש הפעילות של חברת התעופה הסקנדינבית מתרחש על רקע התאוששות כללית של התחבורה האווירית הבינלאומית. רק באוקטובר 2025 נמל התעופה בן-גוריון רשם עלייה משמעותית בתנועת הנוסעים לאחר שנתיים של אי-ודאות. עד כה הודיעו חברות תעופה נוספות כמו בריטיש איירווייז, איבריה, סוויס, יורווינגס ו-SAS על חידוש הטיסות לישראל.
