( צילום: shutterstock )

חברת התעופה נורוויג'ן איירליינס החליטה לחדש את טיסותיה לישראל לאחר הפסקה של יותר משנתיים. על פי הצהרה רשמית של החברה, הטיסות בקו קופנהגן–תל אביב יחודשו ב-1 באפריל 2026.