אחרי שענקית הלואו קוסט האירית 'ריינאייר' הודיעה כי לא תחדש את טיסותיה ופעילותה לישראל בעונת החורף הקרובה, בדיקה באתר של ענקית הלואו קוסט מעלה כי תל אביב הוסרה לחלוטין מרשימת היעדים שאליה טסה החברה. לא נמסרה הודעה רשמית מטעם החברה, ולא ברור האם הדבר מבשר על כוונת ריינאייר לא לשוב כלל לישראל בעתיד.

לפי נציגי החברה, ההחלטה של ריינאייר לדחות את חזרתה לישראל אחרי חורף 2026, התקבלה מאחר שלא אושרו הסלוטים לקיץ 2026, אלה שהיו שייכים לה בעבר בנתב"ג, ולא סופקה עבורם ודאות בנוגע לפעילותו של טרמינל 1.

מנגד, ברשות שדות התעופה מבהירים כי במידה והחברה תחליט לשוב לפעול לישראל, בנמל התעופה בן-גוריון יאפשרו זאת ומקבלים את כל חברות התעופה שמעוניינות לפעול מהארץ.

לפני כחודשיים, מנכ״ל ריינאייר, מייקל או’לירי, הצהיר כי ייתכן שהחברה לא תשוב עוד לפעול בישראל – גם לאחר שהמלחמה תסתיים. לדבריו, יחסה של מערכת התעופה בישראל כלפי החברה, ובפרט ההתנהלות סביב פעילותה בנתב״ג, הביאו את ההנהלה לשקול ויתור מוחלט על השוק המקומי.

"אני חושב שיש סבירות אמיתית שלא נטרח לשוב לישראל גם כשהאלימות הנוכחית תדעך", אמר או’לירי במסיבת עיתונאים שנערכה בדבלין.

ההתכתשות של ריינאייר עם הרשויות בישראל איננה חדשה. כבר במאי האחרון התריע המנכ״ל כי החברה ״מאבדת סבלנות״ לנוכח השיבושים הביטחוניים, ובחן העברת מטוסים ליעדים אחרים באירופה. ההתבטאות באה לאחר אירוע חריג שבו טיל חות׳י פגע בנתב״ג והוביל להשבתת קווים של חברות זרות רבות.

העימות עם ישראל קיבל ממד נוסף גם בסוגיית הטרמינלים. ריינאייר דרשה להמשיך לפעול מטרמינל 1 הזול יותר, אך סגירתו הזמנית אילצה אותה לעבור לטרמינל 3 – מה שהעלה את עלויות התפעול. בעקבות זאת הפסיקה החברה את טיסותיה בפברואר 2024, לאחר שחידשה אותן לזמן קצר בלבד.