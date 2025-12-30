שדה הקרב העתידי ( צילום: באדיבות חברת רפאל , חשבון רשמי )

המועצה לרכש ביטחוני של הודו אישרה השבוע שורה של הצעות רכש אסטרטגיות בהיקף כספי נרחב, המבצרות את מעמדה של התעשייה הביטחונית הישראלית כשותפה מרכזית של תת-היבשת. האישור, המהווה את הצעד המכריע לפני חתימת החוזים, כולל הצטיידות במערכות לחימה מתקדמות המיועדות לכל זרועות הצבא.

חלק משמעותי מהרכש מתמקד ביכולות תקיפה כירורגיות, כאשר חברת רפאל הישראלית עומדת בחזית הטכנולוגית של פרויקטים אלו. בין המערכות שאושרו ניתן למצוא חימוש משוטט וערכות הנחיה מתקדמות, המאפשרות הסבה של פצצות פשוטות לחימוש חכם ומדויק – תחום שבו רפאל נחשבת למובילה עולמית. במסגרת חיזוק זרוע היבשה, אושר רכש של תחמושת מונחית עבור מערכת הרקטות "פינאקה", לצד הצטיידות משמעותית בכטב"מים מתאבדים. מערכות אלו מעניקות לכוחות בשטח יכולת תקיפה ממרחק רב ללא חשיפת לוחמים לסכנה, יכולת שהוכחה כקריטית בשדות הקרב המודרניים בשנים האחרונות.

הישג ישראלי בהודו ( צילום: ב"מ )

במקביל, חיל האוויר ההודי צפוי להצטייד בטילים מתקדמים לטווחים ארוכים מסוג "אסטרה", וכן בשדרוג מערכות הלוחמה האלקטרונית. שר ההגנה ההודי ציין כי דגש מיוחד הושם על שיתוף פעולה תעשייתי, כאשר המטרה היא לייצר חלק מהמערכות על אדמת הודו בשיתוף עם היצרניות המובילות, ובראשן החברות הישראליות, כדי לבנות בסיס ביטחוני מקומי יציב.

העסקה הנוכחית צפויה להביא לשינוי משמעותי במאזן הכוחות האזורי ולחזק עוד יותר את הברית הביטחונית העמוקה שבין ירושלים לניו דלהי.