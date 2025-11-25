כיכר השבת
מספר נוסעים פונו לטיפול

בהלה בטיסה: אדים החלו להתפשט בתא הנוסעים - המטוס נחת בבהילות

טיסה של יונייטד איירליינס מציריך לשיקגו נאלצה לשנות את מסלולה ולנחות בשדה התעופה לונדון הית'רו, לאחר שאנשי הצוות דיווחו על אדים בתא הנוסעים, ומספר נוסעים ודיילים החלו לחוש ברע | על פי מומחי תעופה, אירועים כאלה כרוכים לעיתים קרובות בזיהום אוויר מהמנוע או ממערכות הידראוליות (תעופה)

מטוס נוסעים (צילום: shutterstock)

טיסה שגרתית של חברת התעופה יונייטד איירליינס מציריך לשיקגו או'הייר נאלצה לשנות את מסלולה ולסטות לנחיתה בשדה התעופה לונדון הית'רו ביום ראשון, 23 בנובמבר, לאחר שאנשי הצוות דיווחו על אדים בתא הנוסעים.

המטוס היה כ-60 מיילים ימיים צפונית ללונדון כאשר הקפטן החליט לסטות מהמסלול. המטוס נחת בהית'רו 30 דקות בלבד לאחר ההחלטה, מה שהבטיח סיוע רפואי בזמן וגישה לשירותי חירום.

על פי הדיווחים, במהלך הטיסה מציריך בשעה 10:20 בבוקר, נוסעים ואנשי צוות דיווחו על ריח חריג בתא הנוסעים, מה שגרם לחלק מהנוסעים ומהדיילים לחוש ברע. בשל כך, צוות האוויר החליט על סטייה מהמסלול ונחיתה מיידית.

צוותים רפואיים היו בכוננות עם הנחיתה, ומספר נוסעים ואנשי צוות קיבלו טיפול מיד לאחר הירידה. ניידות חירום נכחו בזמן שהמטוס הסתובב לשער.

מקור האדים לא נחשף רשמית, אך על פי מומחי תעופה, אירועים כאלה כרוכים לעיתים קרובות בזיהום אוויר מהמנוע או ממערכות הידראוליות.

