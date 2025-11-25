טיסה של חברת התעופה הבחריינית "גאלף אייר" שטסה מבחריין להיידראבאד ביום ראשון לפנות בוקר סטתה ממסלולה בעקבות איום פצצה שנשלח בדוא"ל לרשויות שדה התעופה.

המטוס, שטס עם 154 נוסעים על סיפו, התקרב לנמל התעופה הבינלאומי רג'יב גנדי בהודו כאשר התקבלה ההתראה. האימייל, שהגיע לתיבת הדואר הנכנס של תמיכת הלקוחות של נמל התעופה של היידראבאד בסביבות השעה 3 לפנות בוקר, הפעיל מיד את התיאום בין פקידי נמל התעופה, חברת התעופה ורשויות אכיפת החוק.

הטיסה הייתה אמורה לנחות בשעה 4:55 לפנות בוקר, אך סוכנויות הביטחון הורו על הסטת המסלול כחלק מאמצעי זהירות חובה שהופעלו על ידי פרוטוקולי איומים.

גורמים רשמיים אישרו כי המטוס המריא מבחריין בסביבות השעה 22:20 ביום שבת לפני שפנה ליעדו המקורי. לאחר שהרשויות הודיעו לחברת התעופה על האיום, הטיסה הופנתה למומבאי לבדיקה.

עם הנחיתה, צוותי אבטחה עלו למטוס וביצעו בדיקות מקיפות, כולל סינון מזוודות וסריקות פנימיות. הנוסעים הורשו לרדת מהמטוס רק לאחר שגורמים רשמיים אישרו כי לא נמצאו מטען חבלה או פריטים חשודים על הסיפון.

גאלף איירליינס הצהירה כי הסטת הטיסה עמדה במלואן בדרישות הבטיחות הבינלאומיות וכי הצוות פעל לפי כל הפרוטוקולים ללא הפרעה לבטיחות הנוסעים. חברת התעופה הביעה הערכה על שיתוף הפעולה של הנוסעים וחזרה והדגישה כי שינויי מסלולים מסוג זה חיוניות כאשר מתקבלות הודעות איום.