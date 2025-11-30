המרכז לחקירה ומניעה של תאונות אוויריות בברזיל (Cenipa) יחקור תקרית בה מעורב כלי טיס שהתרחשה ביום שישי אחר הצהריים, בפארה דה מינאס, באזור המרכז של מינאס ז'ראיס.

על פי הדיווחים, מטוס קל מדגם Beechcraft E90 King Air סטה מהמסלול בפארה דה מינאס, בפנים מינאס ז'ראיס, לאחר שחווה כשל מנוע במהלך ההמראה.

מטוס הקינג אייר, בעל מספר רישום PS-MGQ, החל את טיסת ההמראה שלו כרגיל ממסלול 30; אולם, בזמן הנסיעה במורד המסלול, הוא נתקל בבעיה באחד המנועים, מה שגרם לו להפסיק את ההמראה.

עם זאת, מכיוון שמדובר בירידה והמטוס כבר היה במהירות ניכרת, לא ניתן היה לעצור, והמטוס סטה ממסלול 12, ועצר באזור המיוער סביב שדה התעופה, כפי שמוצג בסרטון. למרות הדרמה, איש לא נפגע.

במהלך ההמראה, המטוס חצה את גבולות המסלול, והתקדם לעבר אזור קרוב לבתים, מה שעורר חשש בקרב תושבי האזור. תיעוד דרמטי שצולם על ידי תושב מקומי מראה את כלי הטיס קרוב מאוד לבתים.

בהצהרה שמסר, חיל האוויר הברזילאי (FAB) אישר כי Cenipa הופעל רשמית כדי לחקור את גורמי התקרית. עד כה, אין מידע על נפגעים.