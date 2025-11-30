מכת הרחפנים החשודים בשמי אירופה נמשכת, והרשויות חסרות אונים. בסוף השבוע מולדובה סגרה זמנית את המרחב האווירי שלה. הסיבה לכך הייתה שני רחפנים רוסיים, לכאורה, שחדרו למרחב האווירי של מולדובה ללא אישור. הסגירה החלה בסביבות השעה 23:45 שעון מקומי ונמשכה כ-45 דקות.

שני מטוסי Flyone שהיו בדרכם מברצלונה ופריז לקישינב נאלצו לסטות לרומניה והמתינו באוויר, על פי הפורטל הרומני Boardingpass. טיסת Skyup מקישינב למצרים המריאה גם היא באיחור של יותר משעה.

לפני שבוע נסגר נמל התעופה איינדהובן שבהולנד לתנועת מטוסים אזרחית וצבאית, לאחר שנצפו מספר כלי טיס בלתי מאוישים מעל השדה וסביבתו. לפי הודעת משרד ההגנה ההולנדי, הרחפנים זוהו באזור ובעקבות זאת הוחלט להשעות באופן מיידי את כל התעבורה האווירית, עד לבדיקת נסיבות האירוע והערכת רמת הסיכון.

למקום הוזנקו כוחות של משרד ההגנה, כולל מערכי הגנה ייעודיים נגד כלי טיס בלתי מאוישים, לצד נציגי המשטרה ההולנדית ומשטרת הגבולות. הרשויות הודיעו כי מתנהלת חקירה, וכי במידת הצורך יינקטו צעדים נוספים נגד האחראים להפעלת הרחפנים.

לאחר כשעתיים של עצירת תנועת המטוסים, ובסמוך לחצות, הודיע משרד ההגנה כי בעקבות נקיטת אמצעים מבצעיים חודשה פעילות התעופה בשדה.

בהודעה הרשמית הודגש כי הפרעה לתעבורה האווירית באמצעות רחפנים יוצרת מצב מסוכן הן לבטיחות הטיסות והן לביטחון, ולכן המדיניות היא תגובה תקיפה ומיידית בכל תקרית מסוג זה.

נציבת האיחוד האירופי, אורסולה פון דר ליין, התייחסה לאחרונה לאירועי פלישת הרחפנים שהולכים וגוברים ברחבי היבשת והפרעתם לתעופה. "פעמיים זה מקרה, שלוש, ארבע או חמש פעמים גם, אבל עשרות מקרים הם פעולה מכוונת, מהלך מתוכנן בשטח האפור נגד אירופה" אמרה.