ענף התעופה בישראל של אחרי המלחמה ממשיך להציג סימני התאוששות מדהימים. חברת SKY express, חברת תעופה יוונית חדשה החלה לפעול בישראל ותבצע טיסות ישירות בקו אתונה-תל אביב. הטיסה הראשונה נחתה בנתב"ג הבוקר (שלישי), סמוך לשעה 09:45.

האירוע המכובד והמרגש, התקיים בנתב"ג בנוכחות בכירים מחברת SKY express, נציגים בכירים מקבוצת טל תעופה ישראל, בכירי ענף התעופה והתיירות בארץ, אנשי תקשורת ומכובדים.

ההמראות מתל אביב בחלק מן הימים בשעה 11:00 וינחתו באתונה ב-13:00, ואילו בחלק אחר מהימים הטיסות ימריאו בסביבות 21:30 וינחתו באתונה ב-23:30. בכיוון ההפוך מאתונה לתל אביב ההמראות יתבצעו לסירוגין בשעות 08:00 (נחיתה בתל אביב ב-10:00) או ב-18:00 (נחיתה בתל אביב ב-20:00).

SKY express היא החברה היוונית השנייה בגודלה במדינה, מצטרפת לאל על, ישראייר, ארקיע, Aegean, Wizz Air, בלו בירד ואחרות המפעילות קווים מישראל ליוון.

חברת SKY express מחזיקה בצי של 29 מטוסים. החברה טסה ליעדים בינלאומיים בהם פריז, רומא, מילאנו, לונדון, ברלין ופרנקפורט ומפעילה 4 טרקלינים - שניים באתונה וכן בהרקליון (כרתים) וברודוס.

בנוסף החברה מתגאה בכך שהיא מחזיקה ברשת טיסות הפנים הגדולה ביוון, ביניהם סנטוריני, רודוס, כרתים, סלוניקי, קורפו וזקינתוס. חלק מטיסות הפנים מתבצעות באמצעות מטוסי ATR המאפשרים נחיתה באיים קטנים.