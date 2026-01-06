הטיסה הראשונה של Syrian Air אחרי נפילת המשטר ( צילום: Syrian Air )

למעלה משנה לאחר חידוש פעילותה ב-18 בדצמבר 2024, עם נפילת משטר אסד, חברת התעופה הסורית Syrian Airlines הודיעה על השקת אתר אינטרנט חדש, המאפשר לראשונה מגוון שירותים דיגיטליים לנוסעים.

באתר החדש ניתן בין היתר: לצפות בלוחות זמנים ומחירי טיסות, לבדוק יעדים זמינים, לבצע הזמנה אלקטרונית מלאה, לבצע תשלום אונליין. ביחס לדיגיטציה במערב זה אולי נראה הזוי, אבל המהלך מהווה צעד משמעותי עבור החברה, שבעבר הסתמכה בעיקר על מכירה דרך סוכנים ומשרדים פיזיים, ומסמן ניסיון להתאים את פעילותה לסטנדרטים הנהוגים כיום בענף התעופה.

ההודעה על פתיחת האתר החדש ( צילום: Syrian Air )

על פי הודעת החברה, "השקת האתר מגיעה כחלק מתהליך הדרגתי של חזרה לפעילות סדירה וחיזוק הקשר עם נוסעים בשווקים בהם החברה פועלת".