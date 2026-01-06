אחרי שהעלתה מחירים באפריל האחרון, חברת התעופה ישראייר, בבעלות רמי לוי, מעדכנת היום (שלישי) את מחירי המוצרים הנלווים לטיסותיה הבינלאומיות - כבודה, הושבה ומגן ביטול הזמנה. על פי הודעת החברה, המחירים ייכנסו לתוקף בהזמנות שיבוצעו החל מ-1 במרץ 2026.
בחברה מדגישים כי העלויות הינן לרוכשים כבודה מראש בעת ההזמנה ועד 9 שעות לפני מועד ההמראה. ברכישה בנתב"ג ייגבו עלויות גבוהות יותר, ובשדות תעופה בחו"ל ייגבו מחירים שונים בהתאם ליעד. כבודת יד אישית תיק אישי קטן נותרת ללא תשלום וללא שינוי.
להלן פירוט המחירון החדש:
- כבודת יד עד 10 ק"ג מתייקרת ל־30 דולר לכיוון, וברכישה בנתב"ג ל־40 דולר. כיום המחיר הוא 25 דולר באתר ו־30 דולר בנתב"ג.
- מזוודה ראשונה עד 23 ק"ג מתייקרת ל־60 דולר לכיוון, וברכישה בנתב"ג ל־100 דולר. כיום המחיר הוא 50 דולר באתר ו־95 דולר בנתב"ג.
- מזוודה שנייה עד 23 ק"ג נותרת ללא שינוי במחיר של 80 דולר לכיוון, וברכישה בנתב"ג 110 דולר.
- מזוודה שלישית עד חמישית מתייקרת ל־120 דולר לכיוון לכל מזוודה, וברכישה בנתב"ג ל־150 דולר. כיום המחיר הוא 90 דולר באתר ו־140 דולר בנתב"ג.
- חריגה במשקל מ־24 עד 32 ק"ג במזוודה ראשונה מתייקרת בתוספת של 20 דולר לכיוון, ובנתב"ג תוספת של 70 דולר. כיום מחיר התוספת הוא 15 דולר באתר וללא שינוי בנתב"ג.
- מושב פרימיום נותר ללא שינוי במחיר של 120 דולר לאדם לכיוון.
- מושב מועדף מתייקר ל־60 דולר לאדם לכיוון, לעומת 55 דולר כיום.
- מושב קדמי שורות 2 עד 6 מתייקר משמעותית ל־30 דולר לאדם לכיוון לרכישה באתר בלבד, לעומת 18 דולר כיום.
- מושב רגיל שורה 7 ואילך מתייקר ל־20 דולר לכיוון, לעומת 18 דולר כיום.
- מגן ביטול מתייקר ל־40 דולר לאדם בהזמנה, לעומת 35 דולר כיום. הביטול אפשרי מכל סיבה עד 7 ימים לפני ההמראה, בכפוף לתקנון.
