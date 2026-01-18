רגעי דרמה בנתב"ג: מאבטחי רשות שדות התעופה פתחו באש הערב (ראשון) אל עבר אדם אשר פרץ את שער הכניסה עם רכב גנוב ועצרו אותו. החשוד נעצר והועבר לחקירת המשטרה ללא פגע.

לפני כחודש התרחש אירוע דומה כאשר רכב עם לוחית רישוי מזויפת פרץ את מחסום הבידוק בכניסה לנתב"ג מכביש 1, ולאחר מכן נמלט הנהג באופן רגלי. המשטרה מסרה כי נערכות סריקות אחר החשוד, והדגישה שנשלל חשד לאירוע ביטחוני או לפח"ע.

מדוברות המשטרה נמסר אז: "שוטרי מרחב נתב"ג ובטחון רש"ת מבצעים כעת סריקות אחר נהג רכב שפרץ את מחסום הבידוק בכניסה מכביש 1 ונמלט רגלית, ככה"נ על רקע פלילי. נשלל חשד לאירוע פח"ע.

הרכב החשוד, שנשא לוחית רישוי מזויפת שהגיע לשער הכניסה הראשי בנתב"ג, לא נשמע להנחיות המאבטחים והנהג המשיך בנסיעה פנימה ולאחר מכן נמלט רגלית.

בתוך כך, שוטרי מרחב נתב"ג ומאבטחי רש"ת עורכים סריקות, בסיוע מסוק משטרתי אחר הנהג, לצד בחינת מקצועית של הרכב הנטוש ע"י חבלן, אשר שלל המצאות מטען או אירוע בטחוני".