דאלאס פוקורניק, דייל קנדי לשעבר עמד למשפט ביום שלישי בהונולולו שבהוואי, ארה"ב, לאחר שהוסגר מפנמה וכפר באשמת התחזות לטייס כדי לטוס בחינם. התובע מייקל נמר אמר לבית המשפט כי כתב האישום מייחס לפוקורניק שני סעיפים של הונאה אלקטרונית בגין התחזות לטייס וטיסות חינם בחברות תעופה אמריקניות בין השנים 2017-2019.

לפי התביעה הדייל לשעבר מטורונטו, בן 33, נשא תעודת עובד חברת תעופה מזויפת, ביקש לשבת במושב בתא הטייס השמור לטייסים שאינם בתפקיד, והצליח בכך מספר פעמים לפני שהרשויות התערבו.

מסמכי בית המשפט הצביעו על כך שהוא טס בחברות תעופה אמריקניות בהונולולו, שיקגו ופורט וורת', וכן בחברת תעופה קנדית. החוקרים הוסיפו כי פוקורניק לא החזיק ברישיון טיס ומעולם לא עבד באף אחת מהחברות המעורבות. אם יורשע, הוא עלול לקבל עד 20 שנות מאסר וקנס של 250 אלף דולר.

הרשויות בפנמה עצרו את פוקורניק זמן קצר לאחר שהוגש נגדו כתב אישום בשנה שעברה. שופט שלום אמריקני הורה על מעצרו ללא ערבות ביום שלישי, לאחר שהתובע נמר טען כי תעודות מזויפות והיסטוריה של נסיעות בינלאומיות הופכות אותו לאדם בעל סיכון בריחה גבוה.

התובעים אמרו לבית המשפט כי תוכניתו של פוקורניק ניצלה את הנוהג המקובל בענף, המאפשר לצוותי טיסה לנסוע בתא הטייס כאשר אין מקומות פנויים בתא הנוסעים. הם ציינו גם כי החוקרים מצאו את התג המזויף בפנמה ובוחנים כיצד הוא יוצר והאם הוא עקף את מערכות האבטחה של חברת התעופה.