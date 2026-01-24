על רקע החרפת המתיחות האזורית והחשש מהידרדרות ביטחונית רחבה, שורת חברות תעופה מערביות הודיעו בסוף השבוע על השעיה מיידית של טיסות לישראל ולחלק מיעדי המפרץ.

חברת התעופה ההולנדית KLM ביטלה אמש (שישי) את טיסותיה לישראל וליעדים נוספים במזרח התיכון, בהם בירת סעודיה ריאד ודובאי. בהודעתה מסרה החברה כי הסיבה היא המצב במזרח התיכון, ונכון לעכשיו - לפי הודעת החברה - הטיסות אמורות להתחדש ביום ראשון.

לפי הודעת החברה, הסיבה לביטול היא שיקולי זהירות בלבד. KLM מסרה כי היא נמנעת כעת מהפעלת טיסות מעל המרחב האווירי של איראן, עיראק וישראל, וכן מעל אזורים נוספים במפרץ הפרסי, ולכן אינה מסוגלת להפעיל את הקווים האמורים.

בחברה הדגישו כי כל הנוסעים שהושפעו מהשינויים כבר קיבלו הודעה אישית. נוסעים אשר אינם מעוניינים להמתין לשיבוץ מחודש לטיסה, יכולים לבחור בין קבלת שובר זיכוי לבין החזר כספי מלא.

בשבוע שחלף הודיעה לופטהנזה כי היא מאריכה את ביטולי הטיסות לישראל, למרות הדיווחים על דחיית המתקפה האמריקאית באיראן. לופטהנזה, הכוללת את חברות התעופה לופטהנזה, סוויס, אוסטריאן איירליינס, בריסל איירליינס ויורווינגס הודיעה עד 31 בדצמבר היא תפעיל לישראל רק טיסות יום. שינוי זה נועד לאפשר לצוותי האוויר לשוב לבסיסם ללא לינה בישראל.