מטוס בואינג 747-446 של רוסיה איירליינס (רישום RA-73290), שטיסה AFL6290 של אירופלוט, סטה מהמסלול לאחר תקלה במנוע שמאלי במהלך ההמראה בנמל התעופה מגדן-סוקול (GDX) ביום חמישי, 22 בינואר.

המטוס החל את המראתו בסביבות השעה 06:00 שעון מקומי, כאשר הצוות זיהה תקלה במנוע מספר 1 (מנוע חיצוני בכנף שמאל). בהתאם לנהלים הסטנדרטיים, הטייסים דחו את ההמראה, שבמהלכה המטוס סטה ממסלול ההמראה הסלול.

כל הנוסעים והצוות נותרו על הסיפון, ולא דווח על נפגעים. שירותי החירום הגיבו במהירות, והמטוס אובטח בשדה התעופה. דיווחים ראשוניים מצביעים על כך שלא פרצה שריפה ולא נגרם נזק לתשתיות שדה התעופה, אם כי ייתכן שהמטוס עצמו ניזוק.

התקרית הובילה לשיבושים תפעוליים זמניים בשדה התעופה בזמן שהרשויות העריכו את המסלול ובוצעו פעולות חילוץ. חקירה מתנהלת כדי לקבוע את הסיבה המדויקת לתקלה במנוע, כאשר רישומי תחזוקה ונתוני טיסה צפויים להיבדק.