כיכר השבת
לנוסעים שלום

הנוסע ההמום תיעד: המטוס סוטה מהמסלול באמצע ההמראה, והמנוע יורק אש | צפו

ברשתות החברתיות הופץ תיעוד דרמטי מתוך מטוס שנאלץ לעצור את ההמראה - אחרי שהטיסה כבר יצאה לדרכה - וזאת עקב תקלה במנוע | בתיעוד שצולם על ידי הנוסע, נראה המטוס סוטה במהירות מהמסלול אל השלג שבצדדים, כאשר מנוע המטוס נתקע בערמות השלג ויורק גיצי אש | צפו בתיעוד (תעופה) 

המטוס סוטה מהמסלול באמצע ההמראה - ונתקע בשלג (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

מטוס בואינג 747-446 של איירליינס (רישום RA-73290), שטיסה AFL6290 של אירופלוט, סטה מהמסלול לאחר תקלה במנוע שמאלי במהלך ההמראה בנמל התעופה מגדן-סוקול (GDX) ביום חמישי, 22 בינואר.

המטוס החל את המראתו בסביבות השעה 06:00 שעון מקומי, כאשר הצוות זיהה תקלה במנוע מספר 1 (מנוע חיצוני בכנף שמאל). בהתאם לנהלים הסטנדרטיים, הטייסים דחו את ההמראה, שבמהלכה המטוס סטה ממסלול ההמראה הסלול.

כל הנוסעים והצוות נותרו על הסיפון, ולא דווח על נפגעים. שירותי החירום הגיבו במהירות, והמטוס אובטח בשדה התעופה. דיווחים ראשוניים מצביעים על כך שלא פרצה שריפה ולא נגרם נזק לתשתיות שדה התעופה, אם כי ייתכן שהמטוס עצמו ניזוק.

התקרית הובילה לשיבושים תפעוליים זמניים בשדה התעופה בזמן שהרשויות העריכו את המסלול ובוצעו פעולות חילוץ. חקירה מתנהלת כדי לקבוע את הסיבה המדויקת לתקלה במנוע, כאשר רישומי תחזוקה ונתוני טיסה צפויים להיבדק.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתעופה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר