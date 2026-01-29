שדה התעופה בפורטוגל לאחר הסופה ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

סופת כריסטין, מערכת מזג אוויר נדירה ועוצמתית, פגעה אתמול (רביעי) בפורטוגל עם רוחות במהירות של עד 202 קמ"ש בערים וביישובים כמו קוימברה, פיגיירה דה פוז ומירה, שעקפו את השיא הקודם במדינה של 176.4 קמ"ש שנמדד בסופת לסי ב-2018.

הסופה גבתה את חייהם של שישה אנשים: שלושה בלייריה, ואחד בכל אחת מהערים מריניה גרנדה, סילבס וולא פראנקה. הרשויות דיווחו על למעלה מ-5,400 אירועים ברחבי המדינה, בהם עצים שנפלו, גגות שנעקרו, מנופים שהתמוטטו ומטוסים שניזוקו. יותר ממיליון בתים נותקו מהחשמל, וכבישים ראשיים וקווי רכבת נחסמו, מה שהותיר רבים מהתושבים מנותקים. בתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות, נראו מבנים ומטוסים בשדה התעופה העירוני ביסאיה בארטו בפורטוגל, שניזוקו קשות בעקבות הסופה. הסופה פגעה גם בשני מטוסי F-16 של חיל האוויר הפורטוגלי כאשר לוחות הגג נפלו עליהם בבסיס חיל האוויר מונטה ריאל.

לאחר שפגעה בתחילה בפורטוגל בעוצמה חסרת תקדים, הסופה התקדמה מזרחה לעבר ספרד, תוך שהיא מביאה אתה רוחות חזקות, גשמים עזים וכמויות שלג בלתי שגרתיות, שגרמו לשיבושים נרחבים בתחבורה, לנזקים לרכוש והובילו את הרשויות להוציא אזהרות נרחבות.

מדריד ספגה שלג כבד, שהוביל לחסימת כביש A-6 עם רכבים רבים שנתקעו במשך שעות. נמל התעופה אדולפו סוארס מדריד-ברחראס נאלץ לסגור מסלולי המראה ונחיתה בשל הגבלות תפעוליות, מה שגרם לעיכובים וביטולים נרחבים של טיסות.

הרשויות בספרד פרסמו אזהרות לרוחות חזקות, לגלי ים גבוהים, לגשמים עזים ולתנאי קרח בכמעט כל רחבי המדינה. שלג ממשיך לרדת באזורי ההרים במרכז ובצפון המדינה, בעוד אזורים החוף נשארים בסיכון לגלים גבוהים. מצב התחבורה נפגע בצורה ניכרת, ותיירים הנמצאים במדינה התבקשו להקפיד על זהירות ולהיות מוכנים לשינויים או ביטולים פתאומיים של טיסות, רכבות ונסיעות בכבישים.