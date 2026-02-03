האם חברת התעופה הענקית אמירטס מדובאי עשויה סוף סוף לחזור לישראל, שנתיים אחרי שהשעתה את טיסותיה בתחילת המלחמה בעזה? על פי הדיווח בסוכנות הידיעות בלומברג, מקורות שמכירים את הדיונים הפנימיים סביב חידוש הקווים אמרו כי ההכנות לחזרת חברת התעופה לתל אביב בעיצומן.

אלא שבחברה עצמה מכחישים את הדיווחים, ובהברה רשמית שפרסמה החברה נאמר כי אין תאריך לחזרה, ואין תוכנית קונקרטית לפתיחת הקו מחדש.

"אמירייטס מאשרת כי השירותים אל/מ TLV נותרו מושעים, ואין תוכניות מוצקות לחידוש הפעילות. לקוחות יכולים לטוס עם שותפת הקוד-שייר שלנו, פליידובאי, משם יוכלו להמשיך עם אמירייטס לרשת שלנו המונה 150 ערים", נכתב בהודעה.

חודשים ספורים לפני שהשעתה את הטיסות בין דובאי לתל אביב באוקטובר 2023, אמירטס חוותה ביקוש כה חזק בקו עד שהוסיפה טיסה יומית שלישית. בנוסף, מחזיקה החברה במתקן ייעודי לייצור מזון כשר במפעל הקייטרינג שלה בפאתי נמל התעופה הבינלאומי של דובאי (DXB).