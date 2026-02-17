נוסע אוסטרלי קיבל החזר מלא מחברת התעופה קוואנטס איירווייז בעקבות תקרית היגיינה חמורה על המטוס - למרות שבתחילה החברה דחתה את תביעתו. המקרה כלל נוסע שספג קיא של קליעים במהלך טיסה. החברה אישרה כי ההחזר ניתן לאחר בדיקה פנימית של המקרה.

התקרית התרחשה בקו סדיר בין נמל התעופה מלבורן לנמל התעופה אוקלנד ב-28 בינואר, בזמן שהמטוס החל בנסיעה לקראת ההמראה. על פי דיווח של הנוסע, נוסע שהיה בקרבתו החל לחוש ברע במהלך הנסיעה ולפתע החל להקיא, כתוצאה מכך התלכלכו המושבים והנוסעים הסמוכים מההקאה.

אחד הנוסעים שנפגעו דיווח על לכלוך בגדיו וחפציו האישיים, מה שגרם לאי נוחות מיידית בתוך תא הנוסעים הצפוף. דווח כי צוות הנוסעים סיפק חומרי ניקוי מועטים. מאוחר יותר חזר המטוס לשער, מה שאפשר לנוסעים שנפגעו לרדת מהמטוס ולקבל סיוע ניקיון הולם.

בהמשך הגיש הנוסע תביעה לחברה וביקש החזר עבור ניקיון מקצועי ועלויות נלוות. חברת התעופה סירבה בתחילה בטענה שהתקרית "לא הייתה בשליטתה". הסירוב עורר ביקורת לאחר שהנוסע שיתף את החוויה ברשת. הסיפור צבר תאוצה ברשתות החברתיות ובכלי תקשורת מרכזיים, והפעיל לחץ על קוואנטס להבהיר את הטיפול במקרה.

לאחר הביקורת הציבורית, חברת התעופה פיצתה את מלוא סכום התשלום לנוסע והודתה בשגיאתה. חברת התעופה הדגישה כי "ההחלטה אינה משקפת מדיניות של דחיית פיצויים במקרים כאלה".