כיכר השבת
לאחר לחץ ציבורי

נוסע הקיא ולכלך את היושבים לצידו, חברת התעופה סרבה לפצות - והתקפלה

למרות שבתחילה דחתה את בקשתו, חברת התעופה האוסטרלית נאלצה לשלם פיצויים לנוסע שבגדיו וחפציו התלכלכו כתוצאה מהקאה של אחד הנוסעים שישב בקרבתו | בתחילה טענה החברה כי אירע כזה 'אינו בשליטתה' אך לאחר לחץ ציבורי כבד נאלצה להתקפל ולשלם את הפיצויים (תעופה)

מטוס נוסעים | אילוסטרציה (צילום: shutterstock)

נוסע אוסטרלי קיבל החזר מלא מחברת התעופה קוואנטס איירווייז בעקבות תקרית היגיינה חמורה על המטוס - למרות שבתחילה החברה דחתה את תביעתו. המקרה כלל נוסע שספג קיא של קליעים במהלך טיסה. החברה אישרה כי ההחזר ניתן לאחר בדיקה פנימית של המקרה.

התקרית התרחשה בקו סדיר בין נמל התעופה מלבורן לנמל התעופה אוקלנד ב-28 בינואר, בזמן שהמטוס החל בנסיעה לקראת ההמראה. על פי דיווח של הנוסע, נוסע שהיה בקרבתו החל לחוש ברע במהלך הנסיעה ולפתע החל להקיא, כתוצאה מכך התלכלכו המושבים והנוסעים הסמוכים מההקאה.

אחד הנוסעים שנפגעו דיווח על לכלוך בגדיו וחפציו האישיים, מה שגרם לאי נוחות מיידית בתוך תא הנוסעים הצפוף. דווח כי צוות הנוסעים סיפק חומרי ניקוי מועטים. מאוחר יותר חזר המטוס לשער, מה שאפשר לנוסעים שנפגעו לרדת מהמטוס ולקבל סיוע ניקיון הולם.

בהמשך הגיש הנוסע תביעה לחברה וביקש החזר עבור ניקיון מקצועי ועלויות נלוות. חברת התעופה סירבה בתחילה בטענה שהתקרית "לא הייתה בשליטתה". הסירוב עורר ביקורת לאחר שהנוסע שיתף את החוויה ברשת. הסיפור צבר תאוצה ברשתות החברתיות ובכלי תקשורת מרכזיים, והפעיל לחץ על קוואנטס להבהיר את הטיפול במקרה.

לאחר הביקורת הציבורית, חברת התעופה פיצתה את מלוא סכום התשלום לנוסע והודתה בשגיאתה. חברת התעופה הדגישה כי "ההחלטה אינה משקפת מדיניות של דחיית פיצויים במקרים כאלה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתעופה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר