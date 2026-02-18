בדרך להשבתת נמלי התעופה בישראל? המהלך הדרמטי של ההסתדרות

ההסתדרות הכריזה היום (רביעי) על סכסוך עבודה ענפי שחל על למעלה מ-11 אלף עובדים בחברות התעופה הישראליות וברשות שדות התעופה. זאת בעקבות הכוונה להקים בסיס פעילות של חברת הלואו קוסט Wizz Air בישראל – מהלך שלטענת ההסתדרות נעשה ללא היוועצות עם העובדים ונציגויותיהם.

הסכסוך חל על עובדי חברות התעופה הישראליות: אל על, ארקיע, ישראייר, אייר חיפה, וכן על עובדי רשות שדות התעופה, המפעילה את נמלי התעופה המרכזיים בישראל ובהם נמל התעופה בן גוריון, רמון וחיפה. בסך הכול מדובר ביותר מ-11 אלף עובדים שעלולים להיות מעורבים בצעדים ארגוניים בתקופה הקרובה.

אלו הדרישות המרכזיות של נציגי העובדים:

ניהול משא ומתן קיבוצי על השלכות פתיחת בסיס של וויז אייר בישראל על תנאי העבודה, השכר והביטחון התעסוקתי.

בחינת ההשפעה על האיתנות הפיננסית של החברות הישראליות ועל רשות שדות התעופה.

הסדרת ההשלכות התפעוליות בקרקע, כולל עבודת הקרקע בנמלי התעופה.

בהסתדרות מדגישים כי הצעדים יינקטו "באחריות לאומית", מתוך רצון שלא לפגוע בציבור, אך מנגד מבהירים כי לא יקבלו החלטות חד-צדדיות בענף רגיש כמו התעופה.

נציגי העובדים מדגישים כי הם אינם מתנגדים לתחרות ולהוזלת מחירים, אך לטענתם, הקמת בסיס של מפעיל זר ללא תיאום מעמיק עלולה לערער את היציבות הכלכלית והתפעולית של הענף כולו.

בשלב זה מדובר בהכרזה על סכסוך עבודה בלבד. המשמעות היא כי בתוך פרק זמן הקבוע בחוק, עשויים העובדים לנקוט צעדים ארגוניים – לרבות עיצומים או שביתה. אם אכן יינקטו צעדים, הדבר עלול להשפיע על פעילות חברות התעופה הישראליות ועל התפעול בנמלי התעופה.

שרת התחבורה מירי רגב הגיבה לאיומים ומסרה: "כולנו בני ערובה של חברות התעופה הישראליות. הן הפקיעו מחירים ברגעים הקשים ביותר לאזרחי ישראל".