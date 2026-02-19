כאוס בטיסה: נוסע התפרע בזמן ההמראה - המטוס נאלץ לנחות בחזרה

טיסה של דלתא איירליינס חזרה לשדה התעופה יוסטון 10 דקות בלבד לאחר ההמראה בדרכה לשדה התעופה הבינלאומי הרטספילד-ג'קסון אטלנטה, עקב נוסע שהתפרע על הסיפון.

דיווחים ראשוניים הצביעו על ניסיון פריצה לתא הטייס, אך חברת התעופה מסרה כי לא התרחש ניסיון כזה. רשויות אכיפת החוק עצרו את הנוסע לאחר הנחיתה, ולא דווח על נפגעים.

התקרית התרחשה אמש (רביעי), על סיפון טיסה DL2557 של דלתא. המטוס נשא 85 נוסעים וחמישה אנשי צוות, כולל שלושה דיילים ושני טייסים. צוות הטיסה המריא מיוסטון הובי בסביבות השעה 5:25 בבוקר, לטיסה שגרתית שתוכננה כטיסה של שעה וחצי לאטלנטה.

דיווחים ראשוניים טענו כי הנוסע המופרע ניסה לפרוץ לתא הטייס. אך דלתא הבהירה מאוחר יותר כי "הנוסע הפגין התנהגות פרועה ובלתי חוקית נגד הנוסעים והצוות, אך לא היה כל ניסיון לפרוץ לתא הטייס".

עד שהמטוס הגיע לשער, שוטרים ממשטרת יוסטון וממחלקת ביטחון המולדת המתינו במקום. הרשויות עצרו במהירות את החשוד. מאוחר יותר המריא המטוס שוב מיוסטון הובי והגיע לאטלנטה עם עיכוב של כשעה.

דובר דלתא הצהיר: "בטיחות לקוחותינו וצוותנו היא בעלת חשיבות עליונה, ודלתא נוקטת אפס סובלנות להתנהגות פרועה. אנו מתנצלים בפני לקוחותינו על חוויה זו ועל העיכוב בנסיעותיהם".