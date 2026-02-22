בשל סופת שלגים צפויה: כאוס תעופתי ברחבי ארצות הברית

רשות החירום של ניו יורק, NYC Emergency Management, פרסמה הלילה (בין שבת לראשון) אזהרת שלג כבד (Blizzard) שתיכנס לתוקף ביום ראשון בבוקר ותימשך אל תוך יום שני. לפי התחזיות, העיר צפויה לחוות שלג כבד במיוחד, רוחות חזקות ותנאי ראות כמעט אפסיים, כאשר השיא צפוי בין ראשון בלילה לשני בבוקר.

על פי ההערכות, צפויים לרדת בין 33 ל-43 ס"מ של שלג ברחבי העיר, עם סיכוי של 20 עד 25 אחוזים לתרחיש קיצון שבו הכמויות יגיעו ל-51 עד 58 ס"מ, בעיקר באזורים הדרומיים הקרובים לליבת הסופה. השלג הקל צפוי להתחזק בהדרגה במהלך היום ולהפוך לכבד במיוחד משעות הערב.

החל מ-22:00 בלילה ועד 10:00 בבוקר יום שני צפויות כמויות של יותר מ-3.8 ס"מ לשעה, עם התפרצויות שיכולות להגיע אף ל-5 עד 7.5 ס"מ לשעה. במקביל, ינשבו רוחות צפון מזרחיות במהירות של 40 עד 56 קמ"ש, עם משבים שיגיעו ל-64 עד 80 קמ"ש.

השיבושים צפויים להשפיע על פעילותם של נמלי התעופה John F. Kennedy, LaGuardia ו-Newark Liberty החל מראשון בלילה ועד שני, עם השלכות שייתכן ויימשכו גם ליום שלישי.

בעקבות הסופה, יותר מ-5,000 טיסות לנמלי התעופה השונים בניו יורק בוטלו או שינו את זמני הטיסה שלהן. על פי ההערכות, הסופה צפויה להיות קשה ולגרום לשיבושים רבים, ובעקבות כך חברות התעופה כבר הודיעו לנוסעים על השינויים מראש.

מלבד לניו יורק, שירות מזג האוויר האמריקאי פרסם אזהרת סופה בניו ג'רזי, חלקים ממרילנד, קונטיקט, רוד איילנד ומסצ'וסטס. באזורים אלה צפויים לרדת יותר מ-60 סנטימטרים של שלג ולהביא משבי רוח של יותר מ-64 קמ"ש. הנסיעות בימים אלה יהיו מסוכנות עם ראות נמוכה.

ברשות קוראים לציבור לבדוק מול חברות התעופה את סטטוס הטיסות טרם ההגעה לשדה, לפנות מבעוד מועד לאפשרויות שינוי מועד ולא להמתין בשדות התעופה במקרה של עיכובים ממושכים.

בישראל, חברת אל על הודיעה על שינויים אפשריים והמליצה להתעדכן בסטטוס הטיסה בטרם ההגעה לשדה, ואילו מ-United Airlines, דלתא וארקיע נמסר כי נכון לכתיבת שורות אלה אין שינוי בלוח הטיסות.