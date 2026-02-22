מטוס של ענקית הלואוקוסט האירית ריינאייר ( צילום: משה שי/פלאש 90 )

ענקית הלואו קוסט האירית ריינאייר שוב עומדת בעין הסערה לאחר שדייל שירות לקוחות של החברה איים להוריד נוסע מהטיסה לאחר שהעיר לו כי תג פרו-פלסטיני שענד "עלול לגרום ללקוחות יהודים להרגיש לא בנוח".

הנוסע, אדריאן ילאנד, עורך דין אנגלו-אירי, שהותקף מילולית בידי דייל החברה הפרו פלסטיני, תיאר בפוסט ברשת ה-X את האינטראקציה שהייתה לו עם הדייל ביום שבת בנמל התעופה סטנסטד שליד לונדון. אדריאן כתב: "שלום ריינאייר, עוזר 'שירות הלקוחות' שלכם ב-STN [סטנסטד] עונד תג פרו-חמאס/אינתיפאדה על מדיו (מה שמקשר את ריינאייר לדעותיו). ניסיתי להסביר שהוא עלול בטעות לגרום ללקוחות יהודים להרגיש לא בנוח, אבל הוא היה תוקפני מיד".

לטענתו, "לא הורשיתי להסביר את האופי הלא הולם של תגים פוליטיים במקום העבודה באופן כללי - הוא פשוט סירב להקשיב לדעת הלקוח שלו. גרוע מכך - לאחר מכן הוא קרא לי "דוחה" ו"גזען". לאחר מכן הוא איים להוריד אותי מהטיסה".

לסיום כתב לחברה: "מדיניות החברה שלכם היא לאפשר לעובדים ללבוש סמלים פוליטיים שנויים במחלוקת שרבים חשים מאוימים על ידם, ולאחר מכן להעליב, להתעלל ולהוריד לקוחות שמנסים בנימוס להעלות את הנושא הזה? מצפה לתשובתכם. תודה".

לאחר פרסום הפוסט פרצה סערה, כאשר מגישת הרדיו הבריטית שמרנית ג'וליה הארטלי-ברואר כתבה: "זה לחלוטין לא מקובל, אני לא רוצה לטוס עם חברה שמאפשרת לעובדיה לקדם דעות פוליטיות כלשהן בזמן העבודה - ובוודאי שלא לתמוך במטרה המקדמת טרור נגד יהודים והמערב באופן כללי. תטפלו בזה."

בשנת 2024, חברת התעופה דלתא איירליינס ספגה ביקורת לאחר שדיילת ענדה סיכת דגל פלסטין במהלך טיסה לפלורידה. למרות שהסיכה לא הפרה את מדיניות הלבוש של דלתא באותה תקופה, חברת התעופה הגבילה מאוחר יותר את סיכות הדגל לדגל ארצות הברית בלבד.