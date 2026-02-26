חוששות מתקיפה איראנית קרובה? ברקע המתיחות המתמשכת באזור, חברות התעופה לופטהנזה וסוויס מודיעות היום (חמישי) כי הן מאריכות את התאמות לוח הטיסות הקיימות עד וכולל ה-15 במרץ. החברות עדכנו כי גם טיסות הבוקר של ה-16 במרץ יושפעו.

השינויים עשויים לכלול עדכון בשעות הטיסה והמראות, ובחלק מהמקרים אף ביטולי טיסות. מערכות הזמנת הטיסות יעודכנו בהתאם במהלך היום.

טיסות הבוקר המוקדמות מתל אביב לפרנקפורט (LH691), למינכן (LH683) ולציריך (LX257) יכללו עצירת ביניים של שעה באתונה לצורך החלפת צוות.

מקבוצת לופטהנזה נמסר, "הקבוצה ממשיכה לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות ולהתאים את פעילותה בהתאם. בטיחות הנוסעים ואנשי הצוות נמצאת תמיד בראש סדר העדיפויות שלנו".

בתוך כך, חברת התעופה הסקנדינבית SAS ביטלה את הטיסה שתוכננה להיום בקו קופנהגן-תל אביב. הנוסעים קיבלו הודעה לפיה הם יועברו לטיסות אחרות או שיהיו זכאים לקבלת החזר כספי, אך לא נמסרה סיבת הביטול.

הטיסה שאמורה הייתה להמריא מקופנהגן לקראת השעה 12:00 בצוהריים בוטלה, ולכן גם הטיסה שאמורה הייתה להמריא הערב מתל אביב לקופנהגן מבוטלת.

כזכור, חברת התעופה ההולנדית KLM הודיעה אתמול בערב כי היא משעה את טיסותיה לישראל וממנה החל מ-1 במרץ בשל המצב הביטחוני באזור. נכון לעכשיו, החברה לא ציינה מועד לחידוש הפעילות בקו לישראל.

בהודעה רשמית מסרה החברה כי היא מתאימה באופן שוטף את רשת הקווים הגלובלית שלה בהתאם לביקוש בשוק ולנסיבות תפעוליות. בשלב זה, לטענת החברה, אין היתכנות מסחרית או תפעולית להמשך הפעלת הקו לתל אביב.

בהתאם לכך החליטה KLM להשעות זמנית את פעילותה בקו. הנוסעים המושפעים מקבלים הודעה אישית ויוצעו להם אפשרויות לשינוי מועד הטיסה או לקבלת החזר כספי.