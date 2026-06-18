פינוי שברי המטוס| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
סיבות התאונה נחקרות
אחרי ההתרסקות הקטלנית בטקסס: כך נראה פינוי שברי המטוס מהכביש המהיר | צפו
בטקסס פינו ביממה האחרונה את שברי מטוס המנהלים מסוג ססנה 680A שהתרסק ונחצה לשניים בלילה שבין שלישי לרביעי | הרשויות אישרו כי אדם אחד נהרג בתקרית, בעוד ששאר הנוסעים חולצו בהצלחה | כלי הטיס פגע גם ברכב שנסע בכביש המהיר, אם כי הנוסעים שרדו ופונו לבית החולים | כך זה נראה (תעופה)
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כיכר השבת |
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