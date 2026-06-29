מנחיתת החירום ועד החילוץ| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
תיעוד מטורף
מנחיתת החירום ועד לחילוץ: נוסע תיעד את רגעי הדרמה בטיסה | כך זה נראה
נוסע תיעד את נחיתת האונס רגע אחרי תקלה במנוע | מטוס מדגם Cessna Grand Caravan של חברת Wright Air Service ביצע נחיתת חירום מוצלחת באזור רכס ברוקס שבאלסקה, לאחר שסבל מתקלה במנוע במהלך הטיסה | אחד הנוסעים תיעד את רגעי הדרמה מתוך המטוס, כשהטייס מבצע נחיתת אונס בשטח פתוח | למרות האירוע, כל הנוסעים ואנשי הצוות יצאו ללא פגע | כך זה נראה - צפו ברגעי הדרמה (תעופה)
אא
כיכר השבת |
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