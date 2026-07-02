פתיחת מגלשת החירום בפעם שעברה ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

מה קורה שם? מגלשת חירום שוב נפרסה בטעות במטוס של חברת התעופה הישראלית ארקיע, זאת הפעם השנייה בתוך שבוע וחצי. מדובר במטוס איירבוס A320-214 (4X-AGV) שהיה במהלך בדיקה תפעולית לאחר הנחיתה. על פי הדיווחים, הפעם זה פגע ברכב הקייטרינג.