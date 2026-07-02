סכנת חיים ב-JFK: רחפן התנגש במטוס בשיא הנחיתה

השאירו את הרחפן שלכם בבית - צילום: חשבון רשמי של מנהל התעופה הפדרלי השאירו את הרחפן שלכם בבית | צילום: צילום: חשבון רשמי של מנהל התעופה הפדרלי 10 10 0:00 / 0:52

רגעי חרדה חריגים חווה צוות טיסה 948 של חברת התעופה 'ג'ט בלו' ביום שני האחרון, כאשר רגע לפני נחיתה שגרתית בנמל התעופה JFK בניו יורק, דיווח הטייס למגדל הפיקוח על פגיעה ברחפן. "הוא פגע בנו ממש מעל תא הטייס", ציין הטייס בקשר הרדיו, תוך שהוא מנסה לשמור על קור רוח מקצועי למרות המצב החריג.

למרות החשש הראשוני, המטוס המשיך בנחיתה כמתוכנן ונחת בשלום על המסלול. בדיקה מקיפה שבוצעה מיד לאחר הנחיתה על ידי צוותי התחזוקה של החברה לא העלתה כל נזק פיזי לכלי הטיס, כך נמסר מחברת התעופה. הנוסעים שהיו על הסיפון לא היו מודעים לאירוע במהלך הטיסה.

אירוע חריג מול מגדל התעופה ( צילום: חשבון רשמי של מנהל התעופה הפדרלי. )