סכנת חיים ב-JFK: רחפן התנגש במטוס בשיא הנחיתה

רגעי חרדה חריגים חווה צוות טיסה 948 של חברת התעופה 'ג'ט בלו' ביום שני האחרון, כאשר רגע לפני נחיתה שגרתית בנמל התעופה JFK בניו יורק, דיווח הטייס למגדל הפיקוח על פגיעה ברחפן. "הוא פגע בנו ממש מעל תא הטייס", ציין הטייס בקשר הרדיו, תוך שהוא מנסה לשמור על קור רוח מקצועי למרות המצב החריג.
למרות החשש הראשוני, המטוס המשיך בנחיתה כמתוכנן ונחת בשלום על המסלול. בדיקה מקיפה שבוצעה מיד לאחר הנחיתה על ידי צוותי התחזוקה של החברה לא העלתה כל נזק פיזי לכלי הטיס, כך נמסר מחברת התעופה. הנוסעים שהיו על הסיפון לא היו מודעים לאירוע במהלך הטיסה.
גל חריג של אירועי בטיחות
האירוע מצטרף לסדרה מדאיגה של תקריות בטיחות באזור ניו יורק בימים האחרונים. רק ביום שישי שעבר דיווח צוות של חברת 'יונייטד איירליינס' על כמעט-תאונה בנמל התעופה בניוארק, כאשר רחפן חלף במרחק מסוכן מכלי הטיס. שעות ספורות לאחר אירוע ה'ג'ט בלו', דווח על כמעט-התנגשות נוספת של טייס מסוק עם טיסן מעל שמי ברוקלין.
על פי הערכות הרשויות הפדרליות, העלייה החדה בשימוש הבלתי חוקי ברחפנים קשורה ישירות לקהל הרב שהגיע לארצות הברית לקראת מונדיאל 2026. מאז תחילת הטורניר, ה-FBI וה-FAA הכריזו על מלחמה במטיסי הרחפנים הפרועים, והחרימו כבר למעלה מ-500 רחפנים שהופעלו במרחבים אוויריים אסורים.
ברשות התעופה הפדרלית מבהירים כי מדובר בעבירה פלילית חמורה, העלולה לגרור קנסות כבדים של עד 75 אלף דולר ואף מאסר בפועל. "אנחנו לא מתפשרים על בטיחות הטיסות", הדגישו בהודעה רשמית, "וכל מי שמסכן את חיי הנוסעים יישא בתוצאות המשפטיות המלאות".
יצוין כי בחודשים האחרונים נרשמה עלייה משמעותית בתקריות הקשורות לרחפנים באזור ניו יורק. רק לפני מספר חודשים התרחשה תאונה חריגה בנמל התעופה JFK כאשר מטוס יפני התנגש במטוס חכור של חברת ארקיע, אם כי אותו אירוע לא היה קשור לרחפנים.
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