כמיטב המסורת, החגיגות המסורתיות לווו במטסים צבאיים. כך למשל, תועדו מפציצי B-1 ו-B-2 של חיל האוויר האמריקאי חגים מעל ה-National Mall לרגל חגיגות 250 שנה להיווסדה של ארצות הברית, המציינות 250 שנה ל"חתימת הכרזת העצמאות ב-4 ביולי 1776".
מטסים נוספים בצבעי הדגל נצפו ברחבי המדינה, אלפים אלפים נהרו לחוצות כדי לחזות במטסים החגיגיים ולתעדם. הנה מקבץ תיעודים מרהיב.
מי שהצטרפו לחגיגה הן חברות התעופה האמריקניות שקישטו ועיצבו מטוסים בדגל המדינה. בתיעוד: מטוס של חברת התעופה האמריקנית 'יונייטד איירליינס' המקושט בדגל הכוכבים והפסים האמריקני.
אבל לא רק מטסים צבאיים נראו בשמיים. כזה היה תושב ארצות הברית, טייס של ססנה סקייליין RG, שצייר "250 שנים" בשמיים מעל אוהיו כדי לחגוג את 250 שנות העצמאות האמריקאית. הוא טס 5 שעות באוויר כדי להגיע ליצירה המופלאה הזו.
וגם זה היה: במהלך החגיגות, אדם שהטיף מצנח רחיפה ונשא דגל אמריקאי ענק איבד שליטה במהלך ניסיון הנחיתה. הוא התרסק אל תוך דוכן שעמד בקרבת הקהל, אך האירוע הסתיים בנס ללא נפגעים. כך זה נראה.
0 תגובות