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חגיגה בשמיים | תיעוד נרחב

מטסים חגיגיים ועיצובי מטוסים: כך מציינים בענף התעופה בארה"ב 250 לעצמאות | צפו

בארצות הברית כמו בארצות הברית, כל החגיגות מוגזמות ופומפוזיות, וכך הם נראות גם בחגיגות 250 שנה להכרזת העצמאות ב- ביולי | מטסים צבאיים ואזרחיים בשמיים, עיצובי מטוסים בדגלי המדינה ועד זיקוקים ומופעי רחפנים מרהיבים | הבאנו לכם לקט מרשים מתוך כלל החגיגות באוויר (תעופה)

מטס המפציצים
מטס המפציצים| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א

כמיטב המסורת, החגיגות המסורתיות לווו במטסים צבאיים. כך למשל, תועדו מפציצי B-1 ו-B-2 של חיל האוויר האמריקאי חגים מעל ה-National Mall לרגל חגיגות 250 שנה להיווסדה של , המציינות 250 שנה ל"חתימת הכרזת העצמאות ב-4 ביולי 1776".

מטסים נוספים בצבעי הדגל נצפו ברחבי המדינה, אלפים אלפים נהרו לחוצות כדי לחזות במטסים החגיגיים ולתעדם. הנה מקבץ תיעודים מרהיב.

המטס הצבאי בשמי ארה"ב
המטס הצבאי בשמי ארה"ב| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
ההמונים מתעדים את המטס הצבאי
ההמונים מתעדים את המטס הצבאי| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
המטס הצבאי בשמי ארה"ב
המטס הצבאי בשמי ארה"ב| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
המטס בצבעי הדגל
המטס בצבעי הדגל | צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א

מי שהצטרפו לחגיגה הן חברות התעופה האמריקניות שקישטו ועיצבו מטוסים בדגל המדינה. בתיעוד: מטוס של חברת התעופה האמריקנית 'יונייטד איירליינס' המקושט בדגל הכוכבים והפסים האמריקני.

מטוס יונייטד בצבעי הדגל
מטוס יונייטד בצבעי הדגל| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א

אבל לא רק מטסים צבאיים נראו בשמיים. כזה היה תושב ארצות הברית, טייס של ססנה סקייליין RG, שצייר "250 שנים" בשמיים מעל אוהיו כדי לחגוג את 250 שנות העצמאות האמריקאית. הוא טס 5 שעות באוויר כדי להגיע ליצירה המופלאה הזו.

מטוס הססנה מצייר 250 באוויר
מטוס הססנה מצייר 250 באוויר| צילום: צילום: flightradar24

וגם זה היה: במהלך החגיגות, אדם שהטיף מצנח רחיפה ונשא דגל אמריקאי ענק איבד שליטה במהלך ניסיון הנחיתה. הוא התרסק אל תוך דוכן שעמד בקרבת הקהל, אך האירוע הסתיים בנס ללא נפגעים. כך זה נראה.

הצנחן מתרסק על הדוכן
הצנחן מתרסק על הדוכן| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
ארצות הבריתמטס4 ביולי
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