מטס המפציצים - צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א מטס המפציצים | צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 0:16

המטס הצבאי בשמי ארה"ב - צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א המטס הצבאי בשמי ארה"ב | צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 0:30

ההמונים מתעדים את המטס הצבאי - צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א ההמונים מתעדים את המטס הצבאי | צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 0:30

המטס הצבאי בשמי ארה"ב - צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א המטס הצבאי בשמי ארה"ב | צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 0:29

המטס בצבעי הדגל - צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א המטס בצבעי הדגל | צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 0:07

מי שהצטרפו לחגיגה הן חברות התעופה האמריקניות שקישטו ועיצבו מטוסים בדגל המדינה. בתיעוד: מטוס של חברת התעופה האמריקנית 'יונייטד איירליינס' המקושט בדגל הכוכבים והפסים האמריקני.

מטוס יונייטד בצבעי הדגל - צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א מטוס יונייטד בצבעי הדגל | צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 1:07

אבל לא רק מטסים צבאיים נראו בשמיים. כזה היה תושב ארצות הברית, טייס של ססנה סקייליין RG, שצייר "250 שנים" בשמיים מעל אוהיו כדי לחגוג את 250 שנות העצמאות האמריקאית. הוא טס 5 שעות באוויר כדי להגיע ליצירה המופלאה הזו.

מטוס הססנה מצייר 250 באוויר - צילום: flightradar24 מטוס הססנה מצייר 250 באוויר | צילום: צילום: flightradar24 10 10 0:00 / 0:23

וגם זה היה: במהלך החגיגות, אדם שהטיף מצנח רחיפה ונשא דגל אמריקאי ענק איבד שליטה במהלך ניסיון הנחיתה. הוא התרסק אל תוך דוכן שעמד בקרבת הקהל, אך האירוע הסתיים בנס ללא נפגעים. כך זה נראה.