נוסע סעודי בן 28 נעצר ביום ראשון בקולומבו, סרי לנקה, לאחר שתקף שתי דיילות שלא אפשרו לו להשתמש בשירותים בזמן נחיתת המטוס. הנוסע, שתכנן לעלות על טיסת המשך למלזיה, נעצר מיידית כאשר דלתות המטוס נפתחו.

האירוע התרחש בטיסה 266 של חברת התעופה הלאומית של סרי לנקה 'סרילנקן איירליינס' מריאד, שהייתה בדרכה לנחיתה לשדה התעופה בקולומבו מעט אחרי 6 בבוקר.

רגעים לפני הנחיתה אחד הנוסעים ניסה להשתמש בשירותים. צוות האוויר כרז כי חובה לחגור חגורת הבטיחות, משום שעומדים לנחות והשירותים נסגרו - ואז האיש הפך לאלים. אנשי הצוות והנוסעים השתלטו עליו, אך לא לפני שספגו מכות.

לא דווח על פציעות ספציפיות שנגרמו לצוות האוויר, אך הם קיבלו טיפול רפואי עם הגעתם. הנוסע עומד בפני כתב אישום פלילי בבית המשפט השלום בקולומבו.