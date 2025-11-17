ענקית הלואו קוסט ההונגרית 'וויז אייר' חטפה בסוף השבוע קנס בסך 500,000 יורו על ידי הרשות האיטלקית להגבלים עסקיים, לאחר שקבעה כי המנוי השנתי "טוס כפי יכולתך" (All You Can Fly) "מפר את התקנות הלאומיות בנוגע לפרקטיקות מסחריות לא הוגנות וסעיפים מקפחים".

המנוי, שהושק באוגוסט 2024 במחיר של 599 יורו (499 בשלב ההשקה), פורסם כמוצר ללא הגבלות, אך בפועל הטיל הגבלות על חלונות הזמנה, זמינות מקומות וזכויות הנוסעים.

כך למשל, החברה שלחה הודעה למנויים בו כתבה ש"זמינות המושבים אינה מובטחת ומספר המושבים הזמינים לבעלי המנוי עשוי להיות שונה ממספר המושבים הזמינים בביצוע ההזמנה הרגילה".

כלומר, לא כל המושבים הפנויים בכל טיסה יהיו זמינים להזמנה לבעלי המנוי החדש, אלא רק מספר מצומצם מתוכם, ולמעשה צפוי שמושבים שאכן יהיו פנויים על טיסה מסוימת לא יוצעו לבעלי המנוי, אלא רק למי שישלם מחיר מלא בהליך של הזמנה רגילה.

לדברי הרשות, המידע שניתן ללקוחות לפני חתימה על החוזה היה "לקוי ומעורפל", במיוחד בנוגע לתקופות ההזמנה ולמספר המקומות שהוקצו למנויים. כך למשל, חלק מהמנויים גילו כי חלון ההזמנות נפתח רק שלושה ימים לפני ההמראה, בעוד שהמקומות שהוקצו למנויים היו מלאים גם כאשר נותרו מקומות בטיסה לקהל הרחב.

הרשות גם מצאה בחוזה סעיפים שאפשרו לחברה לשנות את תנאי השירות או להפסיק אותו ללא הצדקה וללא ערבויות נאותות לצרכנים, תוך צמצום למינימום של האפשרויות לביטול והחזר יחסי.

וויז אייר לא פרסמה הצהרות רשמיות בנושא; היא תוכל לערער על ההחלטה בפני בית המשפט המנהלי של לאציו, אך בינתיים תצטרך להתאים את תנאי הכרטיס שנרכש על ידי יותר מ-10,000 לקוחות שבחרו בו מתוך אמונה שיוכלו לנסוע ללא הגבלה.