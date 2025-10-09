הכירו את האיש ששר מאחורי פריד והפך לאחד הקולות המבטיחים

שוקרון, בן 36, אינו חדש בעולם המוזיקה. הוא מגיע ממשפחה מוזיקלית, דור שני ללהקת הרבנות הצבאית, עליה אף פיקד. הוא מתאר את התקופה בלהקה כ"בית ספר אדיר למוזיקה", שבה רכש ניסיון רב והופיע עשרות פעמים בארץ ובחו"ל. במהלך השנים, ליווה שוקרון אמנים מובילים, ביניהם הזמר אברהם פריד, עמו הופיע פעמים רבות. הוא מספר על הקשר המיוחד עם פריד והצוות: "ההפקה הזו זה באמת אחת ההפקות, לדעתי, הטובות והמקצועיות שיש שם בז'אנר... הכל מתחיל ונגמר לדעתי בהון האנושי הזה... הוא מקפיד לפני כל מופע ללחוץ יד לכל נגן... זו משפחה, וזה מרגיש ככה, יש אווירה הטובה, יש אנרגיה הטובה".

בנוסף, שוקרון היה חלק מלהקות חתונות מצליחות והרכבים כמו "מפתח סול", איתם הופיע ברחבי העולם, כולל אירוע בלתי נשכח בגן החיות של גואטמלה: "אחד האירועים הזכורים, היפים והמיוחדים, בגן החיות של גוואטמלה... סגרו שם את הגן החיות, הקימו הכל מאפס".

ההחלטה לצאת לדרך עצמאית: "היום לפני מחר"

למרות ההצלחה כזמר ליווי וכחלק מהרכבים, שוקרון חש תמיד צורך עמוק לבטא את יצירתו האישית. הוא מודה כי במשך שנים דחה את הרגע, אך לפני כשנתיים, יחד עם אשתו התומכת, קיבל את ההחלטה לצאת לדרך עצמאית. "אני חושב שגם משהו גם מגיע בזמן, גם במובן המוזיקלי, כלומר, משהו התבשל", הוא אומר. הוא מתאר את הקושי והאתגר שבהקמת קריירה סולו, במיוחד כשהוא נשוי ואב לחמישה ילדים: "זה לא קל... הרכבת בהחלט כבר זזה, זה כבר נהיה קשה".

המוטו שמלווה אותו בתקופה זו הוא "היום לפני מחר". שוקרון מסביר: "הכול חשוב לי, הכול דחוף לי, אני רוצה שהתפילות תתקבלו עכשיו, ושהבקשות והמענות, שהכול באמת יקרה עכשיו, שמע, אנחנו חיים בדור של גאולה, אין זמן", הוא אומר בחיוך.

שוקרון הוציא לאחרונה שני סינגלים: "דמעות" ו"הלוואי הייתי", שזוכים לתשבחות. הוא מציין כי הוא מעורב באופן מלא בהפקה המוזיקלית של שיריו, מתוך הבנה עמוקה של החזון האמנותי שלו. "אני מוצא שבעבודה באולפן אני בסוף יודע מה אני הכי רוצה שיהיה", הוא מצהיר. הוא משתף פעולה עם נגנים וחברים קרובים, כמו אמן כלי הנשיפה דור אסרף, ומדגיש את החשיבות של האמונה ביצירה עצמית: "תפסיק מה שנקרא לשמור את החומרים, ותפסיק לחשוב שמה שאתה עושה אולי הוא לא טוב, בוא תנסה. אולי זה יהיה טוב".

בפינת "קנאת סופרים" בראיון, שוקרון נשאל איזה שיר היה רוצה לכתוב או לבצע בעצמו. הוא בחר בלהיט של איציק ויינגרטן, "אתה תשיר", וסיפר כיצד השיר ריגש אותו עמוקות: "אני מת על השיר הזה, לא יודע, משהו בהגשה שלו בשיר הזה, מה זה חודר לי ללב?".

אבירם שוקרון נמצא כעת בתקופה של התחדשות וצמיחה. הוא משלב את הקריירה המוזיקלית עם לימוד תורה יומיומי, ומאמין שהכל יקרה "בזמן המתאים".

