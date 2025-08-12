האם מוטי שטיינמץ הוא הפרפקציוניסט הכי גדול במוזיקה החסידית?

שבע שנים וחצי. זהו פרק הזמן שחיכו אוהדיו של מוטי שטיינמץ לאלבום מקורי חדש. והנה, סוף סוף, הציפייה הגיעה לסיומה עם יציאתו של "אמונה וביטחון", אלבום מושקע ומרגש, המציג את שטיינמץ בשיא בשלותו האמנותית. "אם זה היה תלוי בי, האלבום היה יוצא הרבה יותר מוקדם", הוא אומר בחיוך בראיון באולפן "כיכר השבת", "אבל יש מישהו מלמעלה שמנהל את העולם".

הדרך לאלבום החדש הייתה רצופה אתגרים. שטיינמץ, הידוע בקולו הממיס ובהגשה הייחודית שלו, הוא פרפקציוניסט חסר פשרות. "אני לא מוכן להוציא שיר שאני מדרג אותו פחות מ-8 מתוך 10", הוא מצהיר. "היו שירים שהקלטתי שלוש וארבע פעמים עד שהייתי מרוצה. צריך שהכל יתאחד לרגע הזה, שהכל יושב טייט, השירה, ההגשה, הרגש, הכל שישב כמו שאני רוצה שיישמע".

תהליך בחירת השירים היה קפדני וממושך. "ההיצע לא כל כך גדול, והקונים רבים מאוד", הוא מסביר. "אני מקבל הרבה לחנים, אבל לא לכולם אני מתחבר. זה צריך להיות משהו שנוגע בי, שמדבר אליי". במהלך השנים, טעמו המוזיקלי השתנה והתפתח, ושירים שבעבר חשב שייכנסו לאלבום, פינו את מקומם לאחרים, טובים יותר.

אחד השירים הבולטים באלבום הוא "מלך אביר", לחן של הרב שלמה קאליש, שהגיע לידיו של שטיינמץ כמעט במקרה. "שמעתי את השיר הזה וידעתי שהוא נוצר בשבילי", הוא מספר. "השיר היה מיועד במקור לאהרל'ה סאמעט, והתלבטתי במשך ארבע שנים אם לקחת אותו. מצד אחד, ויתרתי על להיט גדול שכבר היה שלו והעברתי לו את זה בתמורה, ומצד שני, הרגשתי חיבור עמוק לכל תו ותו בשיר הזה. בסופו של דבר, החלטתי ללכת עם הלב, ואני מאושר על הבחירה הזו. מבחינתי, זו פסגת הרגש של האלבום".

סיפור מעניין נוסף עומד מאחורי השיר "שימני כחותם", לחן של הזמר והיוצר יצחק פוקס. "חיכיתי עשר שנים שהשיר הזה יהיה שלי", הוא מגלה. "יצחק הוא אמן מופלא ופרפקציוניסט לא פחות ממני. הוא ידע בדיוק איך הוא רוצה שהשיר יישמע, ועבדנו יחד על כל פרט ופרט בעיבוד. התוצאה היא שיר מרגש ועוצמתי, שאני גאה בו מאוד".

באלבום החדש, שטיינמץ משתף פעולה עם גדולי המעבדים במוזיקה החסידית, כמו משה (מונה) רוזנבלום ומשה לאופר, לצד מעבדים צעירים ועדכניים יותר כמו הצמד אלי קליין ואיצי ברי. "זה היה חלום שלי לעבוד עם מונה", הוא אומר. "אני מרגיש שהלכתי על הטובים ביותר במוזיקה החסידית, ולא התפשרתי על כלום. יש באלבום שירים שקטים ומרגשים, ויש גם שירים קצביים וסוחפים, אבל הכל בטוב טעם ובעדינות".

צפו בראיון המלא: