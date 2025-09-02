בראיון מרתק וחושפני ב'כיכר השבת', פותח יוחנן בלייך, המפיק והיוצר המוזיקלי הפורה, צוהר לעולמו האמנותי הייחודי ולמיני-אלבום החדש שלו, "מקום ליד החלון". בלייך, הידוע ביכולתו לנוע בין ז'אנרים מוזיקליים שונים, החל ממוזיקה אינסטרומנטלית מרחפת ועד להיפ-הופ אגרסיבי, מציג הפעם יצירה אינטימית ואישית במיוחד, הכוללת שירים מקוריים ואף רצועת מדיטציה מפתיעה. הראיון חושף לא רק את תהליכי היצירה שמאחורי האלבום, אלא גם את הפילוסופיה האמנותית והאישית של בלייך, המאתגרת את הגבולות המקובלים במוזיקה החרדית.

מגוון בלייך: מאינסטרומנטלי ועד היפ-הופ ומדיטציה

יוחנן בלייך אינו אמן שקל להגדיר. לאורך הקריירה שלו, הוא הוכיח שוב ושוב את יכולתו לנדוד בין סגנונות מוזיקליים שונים בתכלית. ממוזיקה אינסטרומנטלית מרחפת אותה הוציא באלבום בפני עצמו ועד לפרויקט "קפיצת הדרך" בו הוא ערך רמיקסים אלקטרוניים אגרסיבים לשירים חסידיים ישנים.

האלבום החדש, "מקום ליד החלון", ממשיך את הקו המקורי, אך עם טוויסט אישי יותר. בלייך מסביר: "בדרך כלל,בגלל שאני מעבד מוזיקה, אני עובד עם אמנים אחרים ועם השירים שלהם והבחירות שלהם... אבל לפעמים גם יש לי רעיונות לעשות דברים מהאפס, וזה האלבום הזה". האלבום כולל שירים מקוריים, ביניהם שיר שבלייך עצמו מבצע, ואף רצועת מדיטציה יהודית מסקרנת וחדשנית.

"היה כדאי": מסע אישי של התמודדות וצמיחה

אחד השירים הבולטים באלבום הוא "היה כדאי", שיר אישי ומרגש שנכתב על תקופה קשה שעבר בלייך בשנים האחרונות. הוא משתף: "השיר היה כדאי הוא בעצם נכתב על התקופה הזאת, שאני ברוך השם עברתי אותה. וכעת ניתן לומר שהיה כדאי". השיר מתאר את הקשיים והבדידות שבמסע, אך גם את התקווה וההבטחה שאם נמשיך לטפס, נגיע לפסגה ונגיד 'היה כדאי'. בלייך מדגיש כי האושר הוא החלטה: "אני חושב שאושר זה החלטה, וצריך להגיע להבנה שאתה שמח במה שיש לך כעת".

מדיטציה בכיכר השבת: פריצת דרך או מעורר מחלוקת?

אחד ההיבטים המפתיעים והמעוררים מחלוקת באלבום הוא רצועת המדיטציה. בלייך מודע לרגישות הנושא בציבור החרדי: "יש אנשים חושבים שמדיטציה זה איזשהו משהו של בודיסטים עם עבודה זרה, ואסור לעשות את זה". עם זאת, הוא מסביר את מטרתה: "אבל למעשה מדיטציה זו פשוט הדרכה של נשימה, והדרכה של מיינדסט... זה בעצם עוזר למאזין להירגע... לחשוב על דברים, להכיר תודה על דברים, לתת לעצמו להרגיש רגשות שעברו עלינו במהלך היום, ובעצם להתנקות...".

בלייך מספר כי בתור חובב של התחום, לא מצא עד כה רצועת מדיטציה המותאמת לציבור החרדי, ולכן יצר אותה בעצמו: "עדיין לא מצאתי רצועת מדיטציה שמותאמת לציבור חרדי, מבחינת הרעיונות והתכנים ולכן יצרתי יחד עם בנצי גולדשטיין שהוא עוסק בתחום באופן מקצועי משהו כזה והתגובות טובות וחיוביות מאד".

מסר של סקרנות ופתיחות

בסיום הראיון, בלייך משתף במסר אישי ומרגש: "סקרנות בחיים זה אחד הדברים הכי טובים, אני חושב שזה משהו שנמצא אצלי גם באלבום הזה וגם באופן כללי. הסקרנות עזרה לי גם לעבוד את התקופה הזאת... אמרתי לעצמי כל הזמן, מעניין מה יכול לקרות, מעניין איפה זה יכול להתפתח. צריך לבוא לחיים בסקרנות. החיים הם ממש חווייתיים בצורה כזאת, לשבת ליד החלון".

"מקום ליד החלון" הוא לא רק אלבום מוזיקלי, אלא הצהרה אמנותית מסקרנת במיוחד המזמינה את המאזינים למסע של גילוי עצמי, התמודדות וצמיחה, תוך כדי אתגור תפיסות קיימות והרחבת גבולות המוזיקה היהודית.