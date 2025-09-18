חברת רכבי העל הגרמנית אפולו חוזרת לכותרות ומציגה את ה-EVO – סופרקאר חדשה, עוצמתית, ובעיקר מעוררת עניין - שמבוססת על מנוע V12 אטמוספרי בנפח 6.3 ליטר, שמספק 789 כוחות סוס ומומנט של 76.5 קג"מ. הדגם החדש נחשב ליורשת הישירה של ה-Intensa Emozione, והוא מיוצר במהדורה מוגבלת של עשרה רכבים בלבד, כשכולם מיועדים לנהיגה על מסלול מרוצים אקסקלוסיבי בלבד.

ה-EVO מתהדרת בביצועים מסחררים: 0 ל-100 קמ"ש ב-2.7 שניות ומהירות מרבית של 335 קמ"ש. באמצעות שלדת קרבון מחוזקת וקלה ב-10% מהדגם הקודם וקשיחה ב-15%, מאפשרת המכונית חווית נהיגה חד פעמית עם רמת בטיחות גבוהה ויכולת דינמית מרשימה.

המראה הזוויתי, הגג האווירודינמי והקווים האגרסיביים מעוצבים בצורה ייחודית, והם משלבים אלמנטים מהנדסת אוויר מתקדמת לצד עיצוב עתידני. בין החידושים במבנה נמצאים גם חלקים ואלמנטים שיוצרו בהדפסת תלת-ממד - כולל מערכת הפליטה. נכון לעכשיו, אפולו לא חשפה את תא הנוסעים של הדגם, אך צפויה לעשות זאת לפני מסירת הרכב הראשון ללקוח במהלך השנה הבאה.