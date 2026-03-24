כיכר השבת
לא נקי מטעויות

'כהה מדי עבור החוק': פרארי מכריזה על ריקול לדגם החדש

יצרנית רכבי העל האיטלקית נאלצת להחזיר עשרות יחידות של מכונית ה-V12 החדשה למוסכים בארה"ב, לאחר שהתברר כי חלונות הרכב הגיעו מהמפעל עם ציפוי כהה שאינו עומד בתקני הבטיחות הפדרליים (רכב)

ה-12Cilindri (צילום: פרארי)

לפעמים קריאות לתיקון (Recalls) בעולם הרכב עוסקות בכשלים מכניים חמורים במנוע או במערכות הבלמים, אך הפעם הסיבה לריקול של פרארי היא קצת יותר קוסמטית. פרארי הודיעה על ריקול ל-80 יחידות של דגם ה-12Cilindri החדש והיוקרתי בארצות הברית, לאחר שהתגלה כי חלונות הצד והחלון האחורי של המכונית כהים מדי ואינם עומדים בתקנות התעבורה.

טעות פנימית במפעל

על פי מסמכים שהוגשו לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בארה"ב (NHTSA), התקלה נובעת מ"טעות פנימית" במפעל של פרארי במאראנלו, איטליה. במהלך הייצור, הותקנו ברכבים המיועדים לשוק האמריקאי חלונות עם רמת כהות שאינה מאפשרת מעבר של מספיק אור.

התקן האמריקאי (FMVSS No. 205) מחייב כי חלונות הרכב יאפשרו העברת אור של 70% לפחות. בבדיקות שנערכו, נמצא כי החלונות המושחרים של ה-12Cilindri חוסמים יותר מדי אור, מה שעלול לפגוע בראות של הנהג - במיוחד בתנאי חשיכה - ולהעלות את הסיכון לתאונות דרכים.

ה-12Cilindri (צילום: פרארי)

הגילוי והפתרון

הנושא התגלה במהלך בדיקה שגרתית שנערכה לרכבים לפני מסירתם ללקוחות. לאחר שהתברר כי מדובר בטעות במפרט הטכני שנשלח לייצור עבור השוק האמריקאי, החליטה החברה לעצור את המסירות ולזמן את הרכבים שכבר עלו על הכביש.

הפתרון, כצפוי, פשוט למדי: פרארי תחליף את החלונות הלא-תקינים בזכוכית חדשה ושקופה יותר שעומדת בתקנים. החברה מסרה כי תפצה בעלי רכבים שכבר ביצעו את ההחלפה על חשבונם (במידה ויש כאלה), ותיצור קשר עם כל בעלי הרכבים הרלוונטיים עד אמצע חודש מאי כדי לתאם את התיקון במוסכי היבואן המורשים.

דגם ה-12Cilindri, שהושק כמחליף של ה-812 Superfast, נחשב לאחד הדגמים המבוקשים ביותר של פרארי כיום, בזכות מנוע ה-V12 האטמוספרי האייקוני שלו. למרות אי-הנעימות שכרוך בביקור במוסך, נראה כי עבור הלקוחות המשלמים מאות אלפי דולרים, מדובר במחיר קטן כדי להבטיח שהרכב היפהפה שלהם יהיה חוקי לחלוטין לנסיעה.

