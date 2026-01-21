1070 כ"ס ותג מחיר מטורף: מכונית העל שנלחמת בעידן הדיגיטלי 

ה-NILU ( צילום: יצרן )

בעולם הרכב של השנים האחרונות, עולם שבו כל דגם חדש נראה כמו סמארטפון על גלגלים המונע על ידי סוללות ומחשבים, ה-NILU היא יצור מזן אחר. מדובר במכונית שנראית כאילו נשלפה הישר מחלומם של חובב הגה משנות ה-60, אך הונדסה עם הטכנולוגיה המתקדמת ביותר של המאה ה-21. כעת, נחשף המפרט הסופי של יצירת המופת הזו, והוא מרשים בדיוק כפי שהוא מעורר מחלוקת.

הלב הפועם: 12 צילינדרים של כוח טהור במרכז ה-NILU נמצא ה"תכשיט" שלה: מנוע V12 בנפח 6.5 ליטר מבית Hartley Engines. בניגוד למקובל כיום, אין כאן מגדשי טורבו ואין מערכות היברידיות. זהו מנוע אטמוספרי "נושם" שמפיק לא פחות מ-1,070 כ"ס ב-11,000 סל"ד קיצוניים. הכוח הזה עובר לגלגלים האחוריים דרך תיבת הילוכים ידנית בעלת שבעה מהירויות (תוצרת CIMA), עם בורר הילוכים חשוף ופתוח ("Gated shifter"), שמבטיח שכל העברת הילוכים תהיה אירוע מכני ופיזי שניתן להרגיש בקצות האצבעות.

תא הנוסעים: שלד חשוף ונטול "הפרעות"

הבשורה הגדולה ביותר במפרט הסופי היא עיצוב הפנים ה"סקלטוני" (Skeletonised). המעצב סשה סליפאנוב - האיש שחתום על עיצובן של מכוניות כמו הבוגאטי שירון והקוניגסג גמרה - החליט להסיר כל מה שמיותר.

בתוך תא הנוסעים לא תמצאו מסכי מגע, לא לוח מחוונים דיגיטלי ואפילו לא כפתורים על ההגה. הכל אנלוגי: שעונים מכניים, מתגים פיזיים ותחושה של מכונת מירוץ טהורה. המבנה הפנימי חושף את ה"עצמות" של המכונית, כאשר חלקים מהשלדה ומערכות הניהוג נותרים גלויים לעין, מה שמעניק תחושה של ישיבה בתוך שעון שוויצרי מורכב ויוקרתי.

החריגה היחידה מהקנאות האנלוגית היא המראה המרכזית: בשל היעדר חלון אחורי, הותקן מסך דיגיטלי יחיד המתפקד כמראה מבוססת מצלמה. זהו הוויתור הטכנולוגי היחיד שנעשה בשם הבטיחות, בעוד שכל שאר המידע לנהג מוגש דרך שעוני מחוגים מכניים ומרהיבים.

פילוסופיה של נהיגה

"אנחנו לא מנסים לשבור שיאי מהירות או להשיג את זמני ההקפה המהירים ביותר ברינג", מסבירים ב-NILU27 (החברה המייצרת). המטרה כאן היא אחרת: חוויה. המכונית תוכננה לספק משוב מקסימלי לנהג, עם הגה הידראולי (ולא חשמלי) ודוושות שדורשות מאמץ אמיתי.

העיצוב החיצוני שואב השראה ממכוניות הלה-מאן של שנות ה-60, עם זנב חשוף לחלוטין שמאפשר להביט ישירות אל תוך המנוע ומערכת הפליטה המרהיבה, המכונה "זר סחלבים" בשל צורת הצינורות המפותלת שלה.

הבלעדיות: מחיר של חלום

כצפוי ממכונית שכזו, היא לא מיועדת להמונים. הסדרה הראשונה, ה-Launch Edition, תכלול 15 יחידות בלבד המיועדות למסלול (Track-only). לאחר מכן, החברה מתכננת לייצר 54 יחידות נוספות שיהיו חוקיות לכביש הציבורי.

המחיר? כ-3 מיליון ליש"ט (לפני מסים והתאמות אישיות). "עבור הסכום הזה", אומרים בחברה, "הלקוחות לא מקבלים רק מכונית מהירה, אלא כרטיס כניסה למועדון אקסקלוסיבי של אנשים שעדיין מאמינים שרכב צריך להיות מכונה חיה, נושמת ומרעישה, ולא עוד מכשיר חשמלי שקט במוסך".