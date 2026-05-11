ה-Fenomeno Roadster ( צילום: למבורגיני )

למבורגיני חשפה את Fenomeno Roadster, הגרסה הפתוחה והנדירה במיוחד של מכונית העל ההיברידית Fenomeno. מדובר באחת המכוניות הקיצוניות ביותר שהציגה החברה בשנים האחרונות, ולא פחות מכך, ברודסטר החזקה ביותר בתולדות למבורגיני. על פי נתוני היצרנית, המכונית תיוצר ב-15 יחידות בלבד, מה שהופך אותה לנדירה אפילו יותר מגרסת הקופה, שיוצרה במספר מוגבל של 29 יחידות.

בלב המכונית נמצא מערך הנעה היברידי נטען המבוסס על מנוע V12 אטמוספרי בנפח 6.5 ליטרים, שאליו מצטרפים שלושה מנועים חשמליים. יחד הם מספקים 1,080 כוחות סוס מטריים, או 1,065 כוחות סוס לפי המדידה האמריקאית. התוצאה היא נתון ביצועים כמעט בלתי נתפס: זינוק מ-0 ל-100 קמ"ש בתוך 2.4 שניות בלבד, האצה ל-200 קמ"ש בתוך 6.8 שניות ומהירות מרבית של יותר מ-340 קמ"ש.

אבל הסיפור של ה-Fenomeno Roadster אינו מסתכם בגג נפתח. בלמבורגיני מדגישים כי הגרסה הפתוחה פותחה כמכונית בעלת זהות עצמאית, עם פתרונות אווירודינמיים ייעודיים שנועדו לשמור על יציבות, הצמדה וקירור גם בלי מבנה הקופה הסגור. שמשה קדמית חדשה משלבת ספוילר קרבון קטן שמנתב את זרימת האוויר מעל תא הנוסעים ואל אזור המנוע, כדי לקרר את ה-V12 ואת מערך הבלמים גם במהירויות קיצוניות. מאחור נמצאים ספוילר אקטיבי ודיפיוזר גדול, שמשלימים את חבילת האווירודינמיקה.

פנים הרכב ( צילום: למבורגיני )

העיצוב ממשיך את הקו הדרמטי של למבורגיני, אבל מוסיף לו מחווה היסטורית. הצביעה הכחולה של הרכב שואבת השראה מה-Miura Roadster משנת 1968, אחת המכוניות האלגנטיות והנדירות בתולדות החברה, בעוד נגיעות האדום נועדו להזכיר את צבעיה של בולוניה. כך מתקבלת מכונית שנראית עתידנית, כמעט חללית, אך עדיין מחוברת למסורת האיטלקית של המותג. גם מתחת לעור, זו מכונית שנבנתה כדי להיות יותר מאובייקט תצוגה. ה-Fenomeno Roadster עושה שימוש בשלדת קרבון מתקדמת, במתלים ידניים מתכווננים שמקורם בעולם המרוצים, ובבלמי קרבון-קרמיקה שפותחו כדי לעמוד בעומסים גבוהים. הצמיגים, Bridgestone Potenza ייעודיים, פותחו במיוחד עבור הדגם ומותקנים על חישוקי 21 אינץ' מלפנים ו-22 אינץ' מאחור. למרות שמדובר במכונית היברידית נטענת, כאן החשמל אינו נועד בעיקר לחיסכון בדלק או לנסיעה שקטה בעיר. הוא משמש קודם כל ככלי ביצועים, דרך תגבור כוח, הנעה כפולה, חלוקת מומנט ויכולת לשלוט טוב יותר בהתנהגות הרכב. למבורגיני אמנם מציינת שקיים מצב נסיעה חשמלי, אך ברור שמדובר במכונית שנולדה כדי לשמר את מנוע ה-V12 בעידן של תקנות פליטה מחמירות יותר.

המחיר הרשמי לא פורסם, אך ברור שהוא צפוי להיות גבוה משמעותית מזה של ה-Revuelto, שעליה מבוססת המכונית במידה רבה. ה-Fenomeno Roadster משתייכת למסורת דגמי ה-"Few-Off" של למבורגיני, סדרת מכוניות אולטרה-מוגבלות שהחלה עם ה-Reventón והמשיכה עם דגמים כמו Veneno, Centenario ו-Sián. זו אינה מכונית שמיועדת לשוק הרכב הרגיל, אלא לאספנים שמחפשים את הדבר הנדיר ביותר שאפשר לקבל מסנט'אגתה בולונייזה.

בסופו של דבר, ה-Fenomeno Roadster המיוצרת ב-15 יחידות בלבד, עם מנוע V12 פתוח לשמיים וביצועים של מכונית מסלול, כנראה תבלה את רוב חייה באוספים פרטיים ממוזגים ולא תחווה את הכבישים ביום יום יותר מידי. אבל עצם קיומה מזכיר מדוע למבורגיני עדיין נחשבת לאחת מיצרניות הרכב שיודעות להפוך מכונית לאירוע.