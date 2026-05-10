שיאומי מבצעת שינויים משמעותיים בהנהלת חטיבת הרכב החשמלי שלה, כחלק מהיערכות להתרחבות גלובלית שאפתנית. החברה מינתה שני בכירים מרכזיים לתפקידי מפתח, במטרה להוביל את פעילותה מעבר לשוק הסיני ולהתמודד עם אתגרי ייצור, רגולציה ותחרות בשווקים בינלאומיים.

במסגרת המהלך, יו ליגואו, סגן נשיא חטיבת הרכב, מונה לעמוד בראש צוות ההכנה לפעילות מעבר לים, וידווח ישירות למנכ"ל ליי ג'ון ולנשיא לו וייבינג. במקביל, הצטרף לחברה סונג גנג - לשעבר סגן נשיא הייצור בגיגה-פקטורי של טסלה בשנגחאי - שמונה לסגן נשיא ולראש מטה החטיבה, עם אחריות על מערכי הייצור, הייצור החכם והתפעול הכולל.

סונג מביא עמו ניסיון עשיר מתעשיית הרכב הגלובלית, כולל תפקידים בג'נרל מוטורס ובפורד, ולימים בטסלה, שם הוביל את פרויקט הלוקליזציה של דגם Model 3 והיה שותף להקמת קו הייצור של מה שהיה לרכב הנמכר בעולם כמה שנים ברציפות - Model Y. תחת הנהגתו, שיעור הרכיבים המקומיים במפעל הגיע ליותר מ-95% - הישג משמעותי בשוק הסיני התחרותי.

המהלך הארגוני מתיישר עם תוכנית אסטרטגית רחבה יותר: שיאומי מתכננת להתחיל במכירת רכבים באירופה במחצית השנייה של 2027, כאשר גרמניה צפויה להיות השוק הראשון. בהמשך, במהלך המחצית הראשונה של 2028, מתכוונת החברה להיכנס גם לשווקים שם הנהיגה בצד שמאל של הכביש, בהם בריטניה, יפן ומדינות נוספות.

כחלק מהיערכותה לאירופה, הקימה שיאומי כבר בשנת 2025 מרכז מחקר ופיתוח במינכן, בהובלת בכירים לשעבר מב.מ.וו, לצד אנשי עיצוב שגויסו מפורשה ולמבורגיני. המהלך מצביע על ניסיון ברור להתאים את המוצרים לסטנדרטים האירופיים הגבוהים - הן מבחינת ביצועים והן מבחינת עיצוב.

במקביל להתרחבות הבינלאומית, הפעילות המקומית של שיאומי בסין ממשיכה לצבור תאוצה. באפריל 2026 מסרה החברה למעלה מ-30 אלף רכבים - זינוק של כ-50% לעומת החודש הקודם. סך המסירות מתחילת השנה חצה את רף 109 אלף היחידות, כאשר דגם ה-SU7 המעודכן רשם מעל 80 אלף הזמנות בתוך פחות מחודשיים מהשקתו.

שיאומי מציבה לעצמה יעד שאפתני של 550 אלף מסירות בשנת 2026, לאחר שמסרה מעל 410 אלף רכבים בשנת 2025. מינויו של סונג גנג צפוי לשחק תפקיד מרכזי בהבטחת יציבות הייצור ובהתאמת שרשרת האספקה להיקפים הגדלים - במיוחד לנוכח הדרישות המחמירות של השוק האירופי.