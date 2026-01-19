'המטרה - משרד נייד' | ההגה המתקפל שנעלם לתוך הדשבורד

ככל שתעשיית הרכב מתקדמת לעבר רמות נהיגה אוטונומית גבוהות (Level 3 ו-Level 4), עולה שאלה אחת מרכזית: מה עושים עם ההגה כשאין בו צורך? חברת אוטוליב (Autoliv), אחת מספקיות מערכות הבטיחות הגדולות והחשובות בעולם, סיפקה השבוע בתערוכת הטכנולוגיה CES בלאס וגאס תשובה מרשימה במיוחד - ההגה המתקפל.

הקונספט החדש של אוטוליב נועד לפתור את המכשול הפיזי הגדול ביותר בתא הנהג. כאשר הרכב עובר למצב נהיגה עצמית, ההגה מתקפל לצורה מלבנית דקה ונסוג לתוך לוח המחוונים (הדשבורד). הפעולה הזו מפנה מרחב עצום לנהג, ומאפשרת לו להזיז את המושב קדימה, לעבוד על מחשב נייד, לקרוא או פשוט ליהנות ממרחב מחיה גדול בהרבה מזה הקיים במכוניות של ימינו.

בטיחות לפני הכל

האתגר הגדול ביותר בפיתוח הגה כזה אינו רק המכניקה של הקיפול, אלא השמירה על בטיחות הנהג. באוטוליב מציינים כי למרות המבנה הדינמי, ההגה כולל כרית אוויר מובנית המתוכננת להיפתח בצורה אופטימלית בכל מצב. בנוסף, ההגה מצויד בחיישני "זיהוי אחיזה" (Hands-on detection) מתקדמים, שנועדו להבטיח מעבר חלק ובטוח בין מצב אוטונומי לנהיגה ידנית.

העיצוב החדשני זונח את הכפתורים הפיזיים המסורתיים לטובת משטחי מגע אינטראקטיביים ותאורת לד המקיפה את גלגל ההגה. תאורה זו לא רק משמשת לאסתטיקה, אלא משדרת לנהג התראות ויזואליות על מצב הנהיגה ועל הצורך לקחת חזרה את השליטה לידיו.

לא עוד "קונספט" דמיוני

בניגוד להגה הידוע לשמצה של טסלה (ה-Yoke), שנמתחה עליו ביקורת רבה בשל הנדסת אנוש לקויה, הפיתוח של אוטוליב ממוקד בפונקציונליות של רכבי העתיד. החברה השוודית אינה מייצרת מכוניות בעצמה, אלא מספקת רכיבים ליצרניות הרכב הגדולות בעולם, מה שאומר שהטכנולוגיה הזו קרובה לייצור סדרתי הרבה יותר ממה שנדמה.

מומחים בענף מעריכים כי פתרונות מסוג זה יהיו חיוניים עבור יצרניות רכב שירצו להציע חוויית פרימיום ברכבים אוטונומיים. "כשאנחנו מפסיקים לנהוג, המכונית הופכת לחדר," אומרים בתעשייה, "וההגה של אוטוליב הוא הרהיט הראשון שמאפשר לזה לקרות באמת."

האם בעשור הקרוב נראה את כולנו מקפלים את ההגה ופותחים שולחן עבודה בדרך לעבודה? אם זה תלוי באוטוליב, התשובה היא בהחלט חיובית. כעת, הכדור עובר לידי הרגולטורים ויצרניות הרכב שיצטרכו להחליט מתי אנחנו מוכנים לשחרר את האחיזה.