ה- Elevated Velocity ( צילום: יצרן )

במסגרת שבוע הרכב היוקרתי במונטריי, קליפורניה, הציגה קדילאק את חזון העתיד לרכבי הפנאי החשמליים שלה עם הקונספט Elevated Velocity, שממשיך את קו העיצוב שהוצג בשנה שעברה בדגם Opulent Velocity. הדגם הנוכחי עוצב עם נטייה לקווים ספורטיביים ושטחיים יותר, בצורה שמביאה עיצוב המתאים גם לרכיבת שטח יוקרתית. הרכב מתהדר בקווים חלקים וגג משתפל, יחד עם שמשה קדמית משופעת במיוחד. חרטום קצר ומראה "משקל אחורי" נותן תחושה של רכב מזנק קדימה. הגלגלים - בגודל 24 אינץ' עם שילוב סיבים וקריסטלים - תוחמים את המרכב עם תאורה ייחודית. חלקו הקדמי מזכיר את הגריל המוכר של קדילאק, אך עם פנל מרכזי רחב ושחור בצורת טרפז, ופנסים נועזים בקצות המרכב עם מוטיבי LED גבישיים המתחברים אל המרכז. מאחור בולטים פנסים אחוריים דקים ויתרון תאורת U-Shape ייחודית.

גב הרכב ( צילום: יצרן )

הצבע החיצוני "Vapor Blue" שואב השראתו מקרחונים, ואילו בפנים מחכה עולם צבעים אדום עמוק: חלל פנימי בתצורה 2+2 כאשר המושבים מצופים עור נאפה אדום, יחד עם בד בוקלה אדום בגימור. משטחים ממתכת מוברשת, אקריל ומבטא זכוכית יוצרים תחושת יוקרה עתידנית. קדילאק לקחה השראה מענף הפולו במדבר ויצרה סט אביזרים ייחודי לאחסון ברכב, כולל קסדה, כפפות, מגני ברכיים ומגל - כולם בקו עיצוב "מורלו אדום".

פנים הרכב ( צילום: יצרן )

שילוב שלבד בוקלה ( צילום: יצרן )

הרכב מציע מגוון מצביי נהיגה וחוויות לנוסע: מצב "Welcome" מדליק תאורה רכה ולבנה, כאשר מוד "Elevate" הופך את הרכב לאוטונומי ומסתיר את ההגה והדוושות. בתוך כך, התא הופך לספא עם תאורה אינפרא אדומה, מערכת טיהור אוויר ומפיץ ריחות מרעננים. מצב "Velocity" מחזיר את ההגה למרכז וחוויית נהיגה ספורטיבית עם תצוגת נתונים מתקדמת. יש גם מצבי נהיגה ייעודיים: e-Velocity לכביש, Terra לשטח, Sand Vision לאיכות נהיגה במדבר ומצב "Elements defy" שמסייע בניקוי הרכב מאבק ולכלוך באמצעות ויברציות חדשניות.

למרות שהקונספט לא יגיע לייצור מלא בשלב זה, הוא מדגים בבירור את הדרך העיצובית והטכנולוגית אליה שואפת קדילאק בעשור הקרוב לרכבי הפנאי החשמליים שלה. מומחים מעריכים כי בקרוב יופיעו גרסאות סדרתיות עם קווי עיצוב דומים בחלק מהדגמים.