יונדאי חושפת: קונספט THREE - העתיד החשמלי הקומפקטי

יונדאי, מיצרניות הרכב המובילות באסיה ואחת החברות הנמכרות ביותר בארץ, ממשיכה לטלטל את שוק הרכב החשמלי עם חשיפת קונספט THREE בתערוכת הרכב במינכן, גרמניה. הדגם החדש, שמכוון לקטגוריית הסופר־מיני החשמליות, הוא אות פתיחה מפורש להשקת ה־IONIQ 3 - מתחרה טבעי לרכבים כמו פולקסווגן ID. גולף החדשה.
הקונספט מציג קווי מתאר חדים וזורמים בשפת העיצוב שהחברה מכנה "אמנות הפלדה", עם פרופיל 'האצ'בק' אווירודינמי, קו גג משופע מאחור ודלתות אחוריות שנפתחות בדגם התצוגה בכיוון הפוך מהרגיל. הגימור החיצוני בולט בצבע צהוב-לימוני, שמשתלב גם בחישוקי הגלגלים ובשמשות המוזהבות. תא הנוסעים, לעומת זאת, מאופיין במינימליזם וחדשנות: דשבורד פשוט ללא מסך מרכזי מסיבי ומערכת המאפשרת לנהג ולנוסעים "להביא את המסך שלהם" - כך שהשימוש וההתאמה אישית לתא הנוסעים הופכים לקלים במיוחד.
הייצור הסדרתי אינו צפוי לכלול פרטים יוצאי דופן כמו דלתות ה־"גולווינג" האחוריות, ועבור הגרסה הספורטיבית מתוכננים פריטים כמו דיפוזור אחורי מודגש וספוילר שקוף - עדויות לפיתוח אפשרי ל־IONIQ 3 N עתידית, הדגם בעל הביצועים המרשימים של החברה. למרות שבשלב זה לא פורסמו נתונים מלאים כמו נפח הסוללה או טווח נסיעה רשמי, ההערכות מדברות על פלטפורמה חשמלית המציעה 400 או 800 וולט, הנעה אחורית או כפולה, וסוללות שיספקו עד כ־630 ק"מ בין טעינות בדגם הארוך טווח.
הקונספט נועד לאותת על מחויבות יונדאי לדור חדש של רכבים קומפקטיים, בעלי עיצוב פורץ דרך, יכולות טכנולוגיות מתקדמות וחוויית משתמש מותאמת אישית - כל זאת לצד שמירה על נגישות ומחיר תחרותי לנהג האירופי שההציע אליו הוא נחשף גדול וממהווה אתגר. ייצור הדגם צפוי להתחיל בארץ הייצור ב־2027, כשה־IONIQ 3 צפוי להוות איום ממשי על היריבות המסורתיות בזירה.
