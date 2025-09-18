יונדאי חושפת: קונספט THREE - העתיד החשמלי הקומפקטי

עיצוב לא שגרתי. IONIQ 3 ( צילום: יצרן )

עיצוב חללי ( צילום: יצרן )

חלונות בגוון לימוני ( צילום: יצרן )

הייצור הסדרתי אינו צפוי לכלול פרטים יוצאי דופן כמו דלתות ה־"גולווינג" האחוריות, ועבור הגרסה הספורטיבית מתוכננים פריטים כמו דיפוזור אחורי מודגש וספוילר שקוף - עדויות לפיתוח אפשרי ל־IONIQ 3 N עתידית, הדגם בעל הביצועים המרשימים של החברה. למרות שבשלב זה לא פורסמו נתונים מלאים כמו נפח הסוללה או טווח נסיעה רשמי, ההערכות מדברות על פלטפורמה חשמלית המציעה 400 או 800 וולט, הנעה אחורית או כפולה, וסוללות שיספקו עד כ־630 ק"מ בין טעינות בדגם הארוך טווח.

פנים הרכב ( צילום: יצרן )

הקונספט נועד לאותת על מחויבות יונדאי לדור חדש של רכבים קומפקטיים, בעלי עיצוב פורץ דרך, יכולות טכנולוגיות מתקדמות וחוויית משתמש מותאמת אישית - כל זאת לצד שמירה על נגישות ומחיר תחרותי לנהג האירופי שההציע אליו הוא נחשף גדול וממהווה אתגר. ייצור הדגם צפוי להתחיל בארץ הייצור ב־2027, כשה־IONIQ 3 צפוי להוות איום ממשי על היריבות המסורתיות בזירה.